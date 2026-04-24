Horoscop săptămânal Rac – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, nativii vor reacționa prompt la o neregulă, la încălcarea unei clauze contractuale și își vor apăra drepturile bănești cuvenite.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033. Uranus va influența, în general, comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață și valori fundamentate, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze.

Cei născuți în zodia Racului vor primi influența lui Uranus în casa a XII-a a bolilor lungi și cronice referitoare la fiziologia brațelor și a mâinilor, a sistemului nervos care coordonează mișcările, limbajul, vorbirea, comunicarea, aparatul pulmonar și zona anatomică a toracelui superior, comportamentul, dar și aspectele de viață tăinuite.

De-a lungul timpului, el va scoate la lumină aceste secrete, oferindu-le nativilor explicația necesară sau veriga lipsă a unor evenimente ce li păreau nejustificate. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, regim normal al comunicării cu persoane și instituții.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, evenimentele din planul vieții socioprofesionale se pot reflecta în chip neplăcut în relațiile nativului cu familia din care provin, care le reproșează că nu au timp pentru ei și nu le acordă ajutorul necesar. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, relațiile personale de simpatie, de dragoste sau de prietenie vor fi răscolite de Luna Plină în Scorpion, din seara zilei de 1 mai (certuri, neîncredere, tristeți, regrete).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.