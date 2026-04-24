Vijelii în 21 de județe ale țării. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM

Meteorologii ANM au anunțat vijelii în 21 de județe din România

În cursul zilei de vineri, 24 aprilie 2026, meteorologii ANM anunță intensificări ale vântului în estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei. Atenționarea este valabilă până vineri seara la ora 21.00.

„Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70…90 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

Harta zonelor vizate de avertizarea meteo de la ANM

Codul galben de vânt uternic este valabil în 21 de județe din România: Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna, Botoșani, Iași, Mehedinți, Sălaj, Maramureș, Suceava, Neamț, Caraș-Severin ,Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș.

Harta zonelor din România vizate de codul galben de vânt, valabil până vineri la ora 21.00. Foto: ANM

În prognoza meteo pentru 27 aprilie – 24 mai 2026, ANM a anunțat temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ploi abundente, urmate de o încălzire treptată a vremii.

Ce simbolizează codul roșu, portocaliu și galben de vânt

Codul roșu anunță că: Fenomenele meteo anticipate (precum vânt intens, precipitații abundente, furtuni electrice, grindină, ninsori consistente, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață) vor avea o intensitate foarte ridicată, fiind extrem de periculoase și putând produce efecte grave sau chiar dezastruoase.

La codul portocaliu: Se estimează manifestări meteorologice severe (vânt puternic, ploi însemnate, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceață), cu un nivel mare de periculozitate.

Pentru codul galben: Fenomenele prognozate pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități, însă în general sunt caracteristice perioadei sau zonei respective (vânt, ploi, furtuni, grindină, ninsori, viscol, temperaturi extreme, polei, ceață).

Informare meteorologică: Se emite atunci când fenomenele prognozate pot avea, pe perioade scurte, un impact asupra unor activități, deși sunt obișnuite pentru sezonul sau regiunea în cauză.