Cel mai mult a scumpit carburanții Petrom, care anunța încă de aseară că a rămas fără carburant în unele dintre benzinării. Cea mai mare majoraree este la benzină, cu 0,55 lei, iar la motorină cu 0,45 lei/l.

Cât costă benzina, vineri, 24 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este vineri, 24 aprilie 2026, la prețul de 8,18 lei/l, deși ieri costa 8,07 lei/l (o majorare de 0,11 lei). Ea se găsește la stațiile Lukoil din București.

Și Mol a scumpit benzina și astăzi costă 8,28 lei/l, iar în ziua precedentă era 8,18 lei/l (o creștere cu 0,10 lei).

La stațiile Socar, benzina standard se vinde cu 8,34 lei/l, în creștere față de ieri când avea prețul de 8,19 lei (o majorare de 0,15 lei).

La OMV, benzina se vinde vineri, 24 aprilie 2026, cu 8,38 lei/l, de asemenea în creștere față de ziua precedentă când era 8,18 lei/l (o creștere de 0,20 lei).

Și Rompetrol a scumpit carburanții, de la 8,43 lei/l la 8,48 lei/l, ceea ce înseamnă o majorare de 0,05 lei.

Cei mai scumpă benzină standard este la Petrom, deși ieri o vindeau cel mai ieftin, și costă azi 8,62 lei/l (o majorare de 0,55 lei/l). La prețul acesta, ea devine mai scumpă decât cea mai ieftină motorină standard.

Se observă că cea mai ieftină benzină standard costă 8,18 lei/l, deși ieri era 8,07 lei/l (o majorare de 0,11 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina, vineri, 24 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este vineri, 24 aprilie 2026, de 8,52 lei/l, și se găsește la stațiile Mol, iar ieri costa 8,33 de lei în stațiile Petrom (o majorare de 0,19 lei).

OMV a mărit prețurile de la 8,42 lei/l ieri la 8,62 lei/l azi (o creștere de 0,20 lei), iar Petrom de la 8,33 lei ieri la 8,78 lei azi (o majorare de 0,45 lei).

De asemenea, Rompetrol a scumpit carburanții și au ajuns vineri, 24 aprilie 2026, la prețul de 9,07 lei/l, deși în ziua precedentă erau 8,97 lei (o creștere de 0,10 lei).

În stațiile Socar, cea mai ieftină motorină sare de 9 lei și ajunge la 9,07. Ieri se vindea cu 8,99 lei/l, ceea ce înseamnă o majorare de 0,08 lei.

La Lukoil, motorina avea ieri prețul de 8,72 lei/l, azi costă 9,07, adică s-a scumpit cu 0,35 lei/l.

Se observă că vineri, 24 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard costă 8,49 lei/l în Cluj-Napoca, față de 8,33 de lei/l, cât era ieri, iar în toate celelalte orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, ea ajunge la 8,52 lei/l.

Aproximativ 60 de benzinării Petrom din țară au rămas fără motorină standard joi, după ce stocurile s-au epuizat pe fondul prețurilor semnificativ mai mici față de restul pieței. Petrom a confirmat că în unele stații există „situații de indisponibilitate”.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, vineri, 24 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește vineri, 24 aprilie 2026, tot la prețul de 8,06 lei/l, la fel ca ieri, și este la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

Astăzi, vineri, 24 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,49 lei/l, în creștere față de ieri, când era 8,33 de lei, și este la stația DHR din Cluj-Napoca.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat, marți, Eurostat.

