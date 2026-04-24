Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 25 aprilie – 1 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, nativii vor fi obligați să fie autoritari, energici și eficienți în chestiunile de familie; apropiații se vor plânge că „fac pe șefii” și nu țin cont de dorințele lor.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033. Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor și va șubrezi viziunea despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou în care va trebui să se integreze, nu fără dificultate.

Acest tranzit îi va influența pe nativi, în funcție de harta generală, în sectorul banilor câștigați prin efort personal, obligându-i să găsească noi soluții „de a face bani”; chiar dacă nu este stilul de a acționa agreat de ei, mulți Tauri nu vor ezita, mai ales dacă vor da de „fundul sacului”, să apeleze la speculații materiale sau profesionale în următorii șapte ani. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, relațiile personale vor evolua în nota obișnuită.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, presiune astrală îndreptată spre zona capului care va influența funcțiile cerebrale și ale organelor de simț din această zonă anatomică. Insomnii, anxietate, migrene, comportament marcat de revolte și mânii interioare justificate de percepția unor situații din trecut care acum, privite din alt unghi de înțelegere, îi vor conduce spre alte concluzii.

Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și 1 mai, relațiile parteneriale vor fi supuse influenței Lunii Pline, din 1 mai. Posibile descoperiri neplăcute care vor altera încrederea într-un partener de viață, un asociat sau un colaborator.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.