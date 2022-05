Unele dintre aceste beneficii sunt directe iar altele sunt strict legate de somnul odihnitor datorat saltelei de calitate. Trebuie sa constientizam ca somnul profund si odihnitor are efect direct asupra calitatii vietii noastre.

Cumparand salteaua de la magazinul de saltele Galati, ne vom bucura de toate avantajele unui produs de calitate. Hai sa vedem beneficiile principale de care te poti bucura daca dormi pe o saltea de calitate.

Vei avea un somn odihnitor

Odihna are o importanta deosebita in viata fiecarui om. Conform specialistilor, un adult are nevoie de cel putin opt ore de somn pe zi iar copiii pana la zece. Pentru a putea sa beneficiem de efectele somnului de lunga durata, avem nevoie de suficient confort si liniste.

Daca salteaua este de calitate, ridica nivelul de confort din timpul somnului si nu ne vom tot trezi din cauza unor neplaceri. O saltea veche e in general plina de denivelari, acestea nu mai asigura nici fermitatea si nici flexibilitatea de care avem nevoie pentru somnul nostru.

Expresia populara „somnul de frumusete” se refera exact la acest aspect: un somn lung si adanc in timpul caruia corpul se regenereaza si se vindeca.

Elimina durerile de spate

In ultimii ani, stilul nostru de viata s-a schimbat foarte mult. In unele locuri de munca, activitatea se desfasoara in pozitii neplacute care solicita coloana vertebrala.

Este un motiv in plus ca macar in timpul somnului, postura lui sa fie corecta. Cu o saltea ortopedica de calitate vei avea asigurata combinatia perfecta dintre fermitate si confort, muschii coloanei se putandu-se relaxa si detensiona.

La o saltea veche pot aparea denivelari datorate unor defectiuni la arcuri. Astfel pozitia corpului in timpul somnului se schimba si apar tensiuni la nivel de articulatii.

Intr-o pozitie neplacuta, nu poti dormi linistit, te vei trezi in fiecare dimineata obosit. Lipsa de somn sau somnul defectuos si nelinistit va avea in timp efecte negative asupra sanatatii noastre.

Reduce riscul de alergii

Poate va intrebati ce legatura au alergiile cu saltelele. De fapt, foarte multa. In general, saltelele vechi sunt pline de acarieni de praf care se hranesc cu celulele moarte ale pielii.

Acarienii sunt prezenti in aproape toate casele din lume. Sunt inofensivi, insa excrementele lor pot provoca alergii persoanelor sensibile. Chiar daca nu-i vedem cu ochiul liber, acarienii se pot ascunde si in saltelele noastre vechi. Acestea pot fi adevarate focare de acarieni pentru ca sunt medii perfecte pentru dezvoltarea lor.

Acesta este si motivul pentru care se recomanda schimbarea periodica a saltelelor vechi cu altele noi.

Ajuta la pierderea in greutate

Salteaua are rolul sa asigure cantitatea si calitatea somnului. Lipsa acestuia insa poate afecta greutatea corporala. Conform unor studii, exista o legatura directa intre durata somnului si greutatea corporala. Statistica spune ca cei care dorm doar 5-6 ore pe noapte sunt cu 45% mai predispusi la obezitate.

Persoanele care dorm noapte de noapte pe saltele ieftine, de calitate indoielnica, ce nu ofera suficient confort, vor avea un somn scurt si superficial ceea ce produce unele disfunctii in ceea ce priveste sanatatea lor.

Bazandu-ne pe studiile de specialitate, putem afirma ca persoanele care dorm putin vor avea o pofta de mancare mai mare si vor consuma mai multe calorii, ceea ce poate duce la cresterea greutatii corporale.

Totodata, din lipsa somnului se schimba si comportamentul. Vom deveni mai putin activi si mai mult sedentari.

Pe de alta parte, daca ne cumparam o saltea noua, de calitate, somnul nostru va fi mult mai lung si mai odihnitor. Ni se va diminua senzatia de foame si vom deveni mai activi si implicit vom avea un control mai bun al greutatii noastre corporale.

Imbunatateste calitatea vietii

Salteaua pe care dormim are un efect puternic asupra calitatii vietii noastre pentru ca ne asigura sau nu linistea necesara unui somn bun. Lipsa somnului are consecinte grave, afecteaza sanatatea fizica si mentala si implicit calitatea vietii.

Iata care pot fi urmarile somnului inadecvat pe termen lung:

se reduce capacitatea de concentrare

performanta slaba la locul de munca

iritabilitate si nervozitate (instabilitate emotionala)

creste riscul de depresie sau alte afectiuni psihice

Stiind ca somnul este atat de important pentru sanatatea noastra, este indicat sa ne schimbam salteaua veche cu o saltea de calitate si sa ne asiguram un somn placut si odihnitor.

