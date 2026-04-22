Lux dus la extrem: aur, marmură și cristale

Cu o înălțime de 321 de metri, Burj Al Arab este considerat unul dintre cele mai impresionante hoteluri din lume. Are 198 de suite, iar fiecare cameră este amenajată la standarde extreme de lux, cu marmură, foiță de aur și cristale Swarovski.

O noapte aici poate ajunge la aproximativ 5.000 de dolari, în funcție de suită și perioadă. Un vlogger român s-a cazat la Burj al Arab și a făcut turul camerei de peste două mii de euro pentru a arăta tuturor cum arată adevăratul lux.

Renovare completă, semnată de un designer celebru

Reprezentanții hotelului spun că modernizarea este necesară după aproape trei decenii de funcționare continuă. Proiectul a fost încredințat designerului francez Tristan Auer, cunoscut pentru proiecte exclusiviste. Hotelul se închide pentru 18 luni și ar urma să fie redeschis spre finalul anului 2027.

Deși oficial nu este invocat conflictul din Orientul Mijlociu ca motiv al închiderii, Dubaiul resimte presiunea situației din regiune. Potrivit sursei citate, în perioada în care a izbucnit conflictul dintre Iran și Israel, hotelul a fost evacuat după un incident în care o dronă a provocat un incendiu. Flăcările au fost stinse rapid de pompieri.

Turiștii își schimbă planurile

Tot mai mulți turiști aleg să evite zona. În locul vacanțelor în Dubai, unii preferă destinații din Europa, precum Spania, Italia sau Franța.

Mallorca, Ibiza și Malta sunt printre locurile care câștigă teren, inclusiv pe fondul modificărilor de rute aeriene. Din cauza conflictului, multe companii evită spațiul aerian din Orientul Mijlociu iar turismul din Orientul Mijlociu pierde aproximativ 600.000.000 de dolari pe zi.