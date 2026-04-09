Această evoluție reflectă un focus strategic clar și consecvent pe bunăstare holistică, o înțelegere profundă a nevoilor consumatorilor locali și puterea comunității Amway în diversele piețe. În acest context, România a raportat o creștere solidă de peste 8%, consolidându-și rolul ca una dintre cele mai dinamice și rapide piețe în dezvoltare din regiune.

Creștere constantă în piețele ESAN

Rezultatele regiunii ESAN pentru 2025 sunt rezultatul unei strategii pe mai mulți ani, aplicată consecvent pe piețe geografic diverse. Creșterea a fost una echilibrată, cu mai multe piețe care au înregistrat performanțe remarcabile de la an la an. Această performanță este susținută de investiții constante în inovația produselor și soluțiilor, susținerea Întreprinzătorilor Privați Autorizați (IPA) și strategii de piață adaptate specificului fiecărei țări. Regiunea ESAN intră în 2026 cu o bază solidă, o direcție strategică clară și premise puternice pentru a-și continua traiectoria de creștere.

„Rezultatele din 2025 confirmă că abordarea noastră dă rezultate. În întreaga regiune ESAN, afacerea noastră răspunde nevoilor de bunăstare ale consumatorilor, oferind totodată o oportunitate antreprenorială solidă și relevantă pentru întreprinzătorii noștri.”, a declarat Jon L. Voskuil, Managing Director Amway ESAN. „Rămânem concentrați pe inovația produselor și suportul constant, care le va permite întreprinzătorilor Amway și clienților lor să prospere în anii următori.”

Un model de business rezilient și un portofoliu consolidat

La nivel global, deși Amway a continuat să își dezvolte prioritățile strategice, vânzările totale au fost ușor sub nivelul anului precedent. Cu toate acestea, compania a înregistrat progrese semnificative în domenii esențiale pentru performanța pe termen lung.

Relevanța continuă a portofoliului de produse Amway, bazat pe cercetare științifică și diferențiat într-un context tot mai orientat către sănătate, a rămas elementul central al businessului, reprezentând 64% din vânzările globale, iar Nutrilite își menține poziția de brand numărul unu la nivel mondial în categoria vitaminelor și suplimentelor alimentare.Compania a înregistrat de asemenea rezultate solide în categoria de produse pentru frumusețe, cu o creștere globală de 8%, susținută parțial de succesul noii colecții Artistry LongXevity. Lansarea noului sistem de purificare a apei eSpring Water Purifier a generat cerere semnificativă în mai multe piețe, contribuind la o creștere de 25% în categoria Sistemelor de tratare a apei în regiunile respective.

Amway abordează wellbeing-ul dintr-o perspectivă holistică, concentrându-se pe conceptul de healthspan – adică menținerea unei stări optime de sănătate pentru cât mai mult timp. Produsele și soluțiile acoperă toate aspectele vieții: suplimentele pe care le consumi, produsele de îngrijire a pielii, apa pe care o bei și aerul pe care îl respiri.

Dincolo de portofoliul de produse, modelul de vânzări directe continuă să atragă antreprenori care caută un traseu structurat și cu risc redus spre deținerea unei afaceri. În 2025, peste un milion de persoane din întreaga lume au ales să își construiască un business alături de Amway, atrași de oportunitățile de venit, suportul comunității și accesul la produse de top.

„Amway oferă soluții pentru unele dintre cele mai presante nevoi ale prezentului”, a declarat Michael Nelson, Președinte și CEO al companiei. „Îmbinăm oportunitatea unui business cu risc redus, produse care susțin sănătatea și starea de bine și sentimentul de apartenență la comunitate – toate construite pe valori solide. În 2025, ne-am concentrat pe valorificarea punctelor noastre forte și pe identificarea unor noi oportunități de creștere. Aceste eforturi deliberate ne poziționează pentru o performanță puternică și sustenabilă în anii următori.”

Perspective: ESAN pregătită pentru un nou val de creștere

Cu un portofoliu de soluții de bunăstare holistică care răspund nevoilor reale ale consumatorilor și o comunitate motivată, regiunea ESAN este bine poziționată să își consolideze rezultatele și în 2026. Prioritățile rămân inovația, digitalizarea și dezvoltarea rețelei de antreprenori, ca motoare principale ale performanței pe termen lung.

Raportul global de impact Amway 2025 este disponibil la: https://www.amwayglobal.com/impact-report/.

Despre Amway

Amway este o companie de vânzări directe, dedicată îmbunătățirii vieții oamenilor, prezentă în peste 100 de țări și teritorii. Printre cele mai cunoscute branduri se numără Nutrilite, Artistry, eSpring și XS, toate comercializate exclusiv prin intermediul întreprinzătorilor Amway. Amway este compania de vânzări directe numărul 1 la nivel mondial, conform clasamentului Direct Selling News Global 100 din 2025.Pentru noutăți despre companie: https://news.amway.eu

Sursa foto: Amway

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE