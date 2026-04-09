Această evoluție reflectă un focus strategic clar și consecvent pe bunăstare holistică, o înțelegere profundă a nevoilor consumatorilor locali și puterea comunității Amway în diversele piețe. În acest context, România a raportat o creștere solidă de peste 8%, consolidându-și rolul ca una dintre cele mai dinamice și rapide piețe în dezvoltare din regiune.

Creștere constantă în piețele ESAN

Rezultatele regiunii ESAN pentru 2025 sunt rezultatul unei strategii pe mai mulți ani, aplicată consecvent pe piețe geografic diverse. Creșterea a fost una echilibrată, cu mai multe piețe care au înregistrat performanțe remarcabile de la an la an. Această performanță este susținută de investiții constante în inovația produselor și soluțiilor, susținerea Întreprinzătorilor Privați Autorizați (IPA) și strategii de piață adaptate specificului fiecărei țări. Regiunea ESAN intră în 2026 cu o bază solidă, o direcție strategică clară și premise puternice pentru a-și continua traiectoria de creștere.

„Rezultatele din 2025 confirmă că abordarea noastră dă rezultate. În întreaga regiune ESAN, afacerea noastră răspunde nevoilor de bunăstare ale consumatorilor, oferind totodată o oportunitate antreprenorială solidă și relevantă pentru întreprinzătorii noștri.”, a declarat Jon L. Voskuil, Managing Director Amway ESAN. „Rămânem concentrați pe inovația produselor și suportul constant, care le va permite întreprinzătorilor Amway și clienților lor să prospere în anii următori.”

Amway raportează o creștere sustenabilă în 2025 în regiunea ESAN:Europa, Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă înregistrează o creștere de 3,5% a vânzărilor, ajungând la 439 de milioane de dolari, în timp ce veniturile globale ating 7,3 miliarde de dolari

Un model de business rezilient și un portofoliu consolidat

La nivel global, deși Amway a continuat să își dezvolte prioritățile strategice, vânzările totale au fost ușor sub nivelul anului precedent. Cu toate acestea, compania a înregistrat progrese semnificative în domenii esențiale pentru performanța pe termen lung.

Relevanța continuă a portofoliului de produse Amway, bazat pe cercetare științifică și diferențiat într-un context tot mai orientat către sănătate, a rămas elementul central al businessului, reprezentând 64% din vânzările globale, iar Nutrilite își menține poziția de brand numărul unu la nivel mondial în categoria vitaminelor și suplimentelor alimentare.Compania a înregistrat de asemenea rezultate solide în categoria de produse pentru frumusețe, cu o creștere globală de 8%, susținută parțial de succesul noii colecții Artistry LongXevity. Lansarea noului sistem de purificare a apei eSpring Water Purifier a generat cerere semnificativă în mai multe piețe, contribuind la o creștere de 25% în categoria Sistemelor de tratare a apei în regiunile respective.

Amway abordează wellbeing-ul dintr-o perspectivă holistică, concentrându-se pe conceptul de healthspan – adică menținerea unei stări optime de sănătate pentru cât mai mult timp. Produsele și soluțiile acoperă toate aspectele vieții: suplimentele pe care le consumi, produsele de îngrijire a pielii, apa pe care o bei și aerul pe care îl respiri.

Dincolo de portofoliul de produse, modelul de vânzări directe continuă să atragă antreprenori care caută un traseu structurat și cu risc redus spre deținerea unei afaceri. În 2025, peste un milion de persoane din întreaga lume au ales să își construiască un business alături de Amway, atrași de oportunitățile de venit, suportul comunității și accesul la produse de top.

„Amway oferă soluții pentru unele dintre cele mai presante nevoi ale prezentului”, a declarat Michael Nelson, Președinte și CEO al companiei. „Îmbinăm oportunitatea unui business cu risc redus, produse care susțin sănătatea și starea de bine și sentimentul de apartenență la comunitate – toate construite pe valori solide. În 2025, ne-am concentrat pe valorificarea punctelor noastre forte și pe identificarea unor noi oportunități de creștere. Aceste eforturi deliberate ne poziționează pentru o performanță puternică și sustenabilă în anii următori.”

Perspective: ESAN pregătită pentru un nou val de creștere

Cu un portofoliu de soluții de bunăstare holistică care răspund nevoilor reale ale consumatorilor și o comunitate motivată, regiunea ESAN este bine poziționată să își consolideze rezultatele și în 2026. Prioritățile rămân inovația, digitalizarea și dezvoltarea rețelei de antreprenori, ca motoare principale ale performanței pe termen lung.

Raportul global de impact Amway 2025 este disponibil la: https://www.amwayglobal.com/impact-report/.

Despre Amway

Amway este o companie de vânzări directe, dedicată îmbunătățirii vieții oamenilor, prezentă în peste 100 de țări și teritorii. Printre cele mai cunoscute branduri se numără Nutrilite, Artistry, eSpring și XS, toate comercializate exclusiv prin intermediul întreprinzătorilor Amway. Amway este compania de vânzări directe numărul 1 la nivel mondial, conform clasamentului Direct Selling News Global 100 din 2025.Pentru noutăți despre companie: https://news.amway.eu

Sursa foto: Amway

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Alte știri

Cel puțin 46.500.000 de euro a costat „pacea” dintre Budapesta și UDMR: cum au devenit fundațiile din Ardeal adevărați coloși imobiliari din banii Ungariei
Vremea se răcește foarte tare, vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Cât timp ține episodul de iarnă din preajma Paștelui
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Prima reactie a lui Radu Ciucă după ce a plecat de la Pro Tv la Antena 1. În ce emisiune va apărea. „E genul de format în care simt că mă pot juca”
De ce nu a fost împărtășit Irinel Columbeanu înainte de Paște. Ce meniu va avea la azil: „Va petrece cu noi la masă”
Parteneri
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit