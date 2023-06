Clienții spun că un set de anvelope all season este cel mai eficient și că este un mod de a economisi atât timp cât și bani.

Dacă ești în căutare de anvelope noi, dar nu știi ce să alegi, mai ales sub influența tuturor părerilor, am adunat în acest articol toate părerile pro și contra pentru alegerea unui set de anvelope all season, ca să te informezi cât mai bine și astfel să poți face liniștit cea mai bună decizie pentru tine.

Hai să vedem care sunt principalele avantajele și beneficiile pentru anvelope all season:

Principalul beneficiu, după cum aminteam și la începutul articolului este costul anvelopelor. În primul rând, va fi nevoie să achiziționezi un singur set de anvelope, versus unul de iarnă și unul de vară. În al doilea rând, cele de iarnă implică și o investiție mai mare. Pentru că sunt create să ofere un nivel mare de aderență pe sol, pe condiții precum zăpada și gheața, acestea au tehnologii speciale, care implică și un preț mai ridicat. În plus, dacă ai un singur set, nu va mai fi nevoie să faci cele două vizite pe an la service ca să le schimbi, serviciu care implică și el un cost, dar și o uzură mai mare pentru componenta de jante auto.

Al doilea beneficiu ține mai mult de zona țării în care tu locuiești. Dacă te afli într-o zonă în care temperaturile nu sunt foarte mari vara și nici iarna nu este una foarte aspră, cu multă zăpadă sau gheață, atunci poți alege cu încredere un set de anvelope all season, pe care nu va fi necesar să îl schimbi tot anul.

Desigur, asta nu se întâmplă în orice zonă a țării, deoarece clima variază destul de mult de la regiune la regiune și chiar și de la un județ la altul. Așa că, în cazul în care locuiești într-o parte a țării cu temperaturi extreme, fie foarte cald vara, fie foarte rece iarna, un astfel de set de compromis nu te va ajuta foarte mult și nu îți va asigura condițiile de perfectă siguranță de care ai nevoie să-ți conduci mașina. Însă, tot în funcție de zonă, dacă iarna este mai blândă dar vara este foarte călduroasă, specialiștii mai recomandă și combinarea unui set all season cu un set de vară. Este o soluție prin care poți obține un cost mai bun și totuși o eficiență foarte bună pe teren. La fel și în cazul zonelor de munte, unde iarna e mai aspră și vara destul de blândă cu temperaturile. Aici poți combina un set all season cu un set de iarnă.

Încă un beneficiu foarte important este că aceste anvelope sunt cele mai adaptabile dintre toate cele trei variante. Sunt create dintr-un material care rezistă foarte bine la schimbul de temperaturi fără să-și schimbe prea mult proprietățile. Mai exact, între -7 și 70 de grade la nivelul solului, acestea vor reuși să îți ofere un nivel constant de aderență și să te mențină în siguranță. De asemenea, acest material asigură o aderență foarte bună și la condițiile de temperatură și drum de zi cu zi. Adică și în zilele în care plouă, și pe noroi, zăpadă și chiar și pe polei. Iar asta e o caracteristică unică, pentru că nici anvelopele de iarnă și nici cele de vară nu au capacitatea să acopere o varietate atât de mare de condiții meteo.

Acestea sunt, în linii mari, principalele lucruri pro și contra despre anvelopele all season. Mai este, totuși, un lucru de luat în calcul și este unul foarte personal: depinde foarte mult și stilul tău de condus dar și cât de des folosești mașina. Acestea all season sunt super potrivite pentru mașini cu putere medie și mică, pe care nu le conduci chiar atât de mult și faci asta mai des în oraș decât la drum lung, cu viteză mai mare, sau în condiții neprietenoase de teren.

Oricum ar fi, nu te grăbi să faci o alegere până nu te informezi cu rigurozitate. Când vine vorba de cauciucuri sau anvelope, noi îți recomandăm să alegi calitatea în primul rând, pentru că e vorba de siguranța ta, nu doar de un decor pentru mașină. Te încurajăm să cauți cât mai multe oferte și online, ca să te asiguri și că obții cel mai bun raport calitate-preț cu putință. Drumuri bune!

