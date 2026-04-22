Mizeria trebuie curățată pe loc, sub supravegherea poliției

Pe lângă amendă, cei prinși că au murdărit domeniul public au fost obligați să strângă după ei. Curățenia s-a făcut chiar sub supravegherea polițiștilor locali.

„Parcurile sunt întreținute din bani publici. Cine le transformă în coș de gunoi plătește de două ori: amenda, plus timpul petrecut curățând locul pe care l-a murdărit”, se arată în mesajul reprezentanților administrației locale.

În aceeași perioadă, polițiștii locali au dat și 697 de sancțiuni în baza Legii 61/1991. Acestea au vizat fapte precum gălăgia, consumul de alcool în spațiul public, jocurile de noroc, cerșetoria sau limbajul injurios.

Curățenie generală în cartierele din Sectorul 6

În paralel cu controalele, autoritățile desfășoară și programul de curățenie de primăvară. Echipele de salubrizare intervin, pe rând, în diferite zone din sector, pentru a curăța temeinic străzile și spațiile publice. În perioada 22–27 aprilie, lucrările au loc în mai multe microzone, inclusiv pe bulevarde importante precum Iuliu Maniu, Timișoara sau Prelungirea Ghencea, dar și pe străzile adiacente.

Muncitorii se ocupă de curățarea rigolelor, îndepărtarea prafului acumulat peste iarnă, spălarea trotuarelor și a carosabilului, dar și de igienizarea stațiilor de transport public și a mobilierului urban.

Mai mult, cu ocazia zilei de 22 aprilie, Ziua Pământului, autoritățile au lansat și un mesaj de conștientizare, un îndemn pentru populație să respecte natura și oamenii, subliniind că doar munca administrației de a strânge gunoaie și dea amenaja parcuri nu este suficientă. Un exemplu este Parcul Liniei, unde primele două faze însumează aproximativ 8 hectare, iar o a treia etapă va adăuga încă pe atât.

La acestea se adaugă zona Lacul Morii, unde sunt vizate alte 16 hectare de spațiu verde. În total, este vorba despre aproximativ 32 de hectare care au fost sau urmează să fie transformate pentru comunitate.

Autoritățile spun că aceste proiecte sunt schimbări imoprtante pentru locuitori, care aduc mai mult aer curat, mai multă umbră în zilele foarte calde și mai mult spațiu pentru plimbare și mișcare.