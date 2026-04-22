„Cum e să ai un copil de 20 de ani? Sincer? E un amestec de mândrie, iubire, frică și nostalgie pe care nu cred că îl poate înțelege cineva până nu îl trăiește”, declară Ela Crăciun, care admite că deși îl vede mare, pentru ea rămâne tot bucata aceea de inimă care a început să bată în afara corpului ei acum două decenii.

Vedeta a recunoscut că relația lor nu este lipsită de scântei și că certurile continuă chiar și la 20 de ani. „Da, ne mai certăm. Și la 20 de ani. Poate altfel decât înainte, dar ne certăm. Pentru că eu încă vreau să îl protejez, iar el vrea să își trăiască viața în felul lui”, este de părere Ela Crăciun.

„Nu-ți mai e frică să nu cadă când învață să meargă. Îți e frică să nu cadă în viață. Nu-ți mai e frică să nu răcească. Îți e frică să nu sufere, să nu aleagă greșit, să nu i se frângă inima, să nu se piardă, să nu fie nefericit”, declară Ela Crăciun vizibil emoționată.

Vedeta a povestit cu nostalgie despre anii în care Alex era mic și avea nevoie de ea pentru tot. „Sunt momente în care mă uit în urmă și mă apucă plânsul. Cu dor, cu jind, cu neputința aceea frumoasă de a ști că a trecut ceva ce nu se mai întoarce niciodată”, declară Ela Crăciun. Totul se rezumă acum la binele tânărului care pornește pe propriul drum. „Să știe, chiar și atunci când nu e de acord cu tine, că are o mamă care îl iubește mai mult decât ar putea spune vreodată în cuvinte”, a încheiat Ela Crăciun.