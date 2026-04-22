„În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației”, scrie în comunicat.

În locul lui, la conducerea PSD Bistrița Năsăud a fost numit interimar Bogdan Ivan, încă ministru PSD al Energiei până când social-democrații vor decide retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Ivan-Gruia”, mai precizează social-democrații.

Este cunoscut faptul că Radu Moldovan l-a susținut pe Bogdan Ivan în politica de nivel înalt, inclusiv pentru funcția de ministru PSD al Energiei.

Reamintim că, în această dimineață, procurorii DNA au făcut mai multe percheziții, inclusiv acasă la Radu Moldovan, într-un dosar mai amplu de spălare de bani privind achiziții de lucrări de utilitate publică pentru Consiliile Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Deocamdată nu se cunosc mai multe detalii.