Este vorba despre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că își va depune joi demisia.

Întrebat dacă și-a scris deja cererea de demisie, acesta a răspuns: „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”.

Rogobete și-a exprimat dezamăgirea față de starea democrației în România: „Tot ce regret este că democrația din România a ajuns să stea într-un singur om”.

În ceea ce privește succesiunea sa în funcție, ministrul a precizat: „Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”.

Criza politică se amplifică, iar miercuri, președintele Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției guvernamentale. PSD cere demiterea premierului Ilie Bolojan, amenințând cu retragerea miniștrilor săi dacă nu se ajunge la un consens.

Decizia retragerii PSD din coaliția de guvernare a fost luată luni, când partidul a hotărât să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Dacă social-democrații își retrag miniștrii, premierul ar urma să înlocuiască toți secretarii de stat, prefecții, subprefecții, președinții de agenții și consilierii numiți de PSD, în cadrul ședinței de Guvern programate joi.

Premierul Ilie Bolojan a spus încă de vineri, 17 aprilie, că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD – chiar dacă miniștrii social-democrați vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic.