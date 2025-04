Pe lângă comoditate, un alt aspect atractiv este și economia financiară. Deși prețul unui set de anvelope all-season este mai mare decât al unuia dedicat pentru vară sau iarnă, per total, costurile sunt mai mici decât dacă ați cumpăra două seturi separate. În plus, se elimină cheltuielile pentru montaj și demontaj la fiecare schimbare de sezon, iar dacă nu aveți spațiu pentru a depozita un set de roți în afara sezonului, scăpați și de această grijă.

În ceea ce privește performanța, anvelopele all-season sunt proiectate să ofere un echilibru între aderența pe carosabil uscat, umed și pe zăpadă. Nu excelează în condiții extreme, dar se comportă bine în situații obișnuite de trafic urban și pe drumuri principale unde carosabilul este curățat frecvent. Pentru cei care nu merg des la munte iarna sau nu se confruntă cu troiene de zăpadă timp de luni întregi, aceste pneuri pot fi o alegere rezonabilă. Pe de altă parte, dacă locuiți într-o zonă unde iernile sunt aspre, cu temperaturi frecvent sub zero grade și drumuri acoperite de gheață sau zăpadă înghețată, performanțele anvelopelor all-season ar putea să nu fie suficiente. Deși au simbolul M+S (Mud and Snow) și unele chiar marcajul 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), ele nu pot înlocui în totalitate un set de anvelope de iarnă veritabile.

Vara, situația este similară. Pe asfalt încins, un set de anvelope de vară dedicate va oferi o mai bună stabilitate în curbe și o distanță de frânare mai mică decât un set all-season. Acestea din urmă sunt construite să reziste la temperaturi ridicate, dar nu oferă aceeași precizie și control, mai ales pentru cei care conduc sportiv sau pe drumuri de mare viteză.

Un alt aspect de luat în calcul este uzura. Anvelopele all-season sunt concepute pentru a face față unei game largi de temperaturi și condiții, dar tocmai acest compromis le face să se uzeze mai repede decât un set dedicat unui singur sezon. Fiind utilizate tot timpul anului, durata lor de viață se scurtează mai repede decât dacă ați alterna două seturi diferite, fiecare folosit doar pe durata sezonului său specific. În plus, trebuie verificată periodic adâncimea benzii de rulare, pentru că un profil prea uzat reduce semnificativ aderența, mai ales pe suprafețe umede sau acoperite cu zăpadă.

O altă problemă ar putea fi legislația. În unele țări, anvelopele all-season nu sunt recunoscute ca alternative la cele de iarnă, ceea ce înseamnă că șoferii sunt obligați să monteze anvelope de iarnă în sezonul rece, indiferent de ce tip de cauciucuri folosesc în restul anului. Înainte de a investi într-un set, este bine să verificați dacă acestea sunt acceptate legal în regiunea unde circulați frecvent.În concluzie, anvelopele all-season reprezintă o soluție practică pentru șoferii care își doresc un singur set de pneuri pe tot parcursul anului, fără grija schimbărilor sezoniere și a depozitării. Sunt ideale pentru cei care conduc preponderent în orașe, unde drumurile sunt curățate regulat iarna și unde temperaturile extreme nu sunt o problemă frecventă. Pe de altă parte, cei care locuiesc în zone cu ierni grele sau care vor performanță maximă în orice sezon ar trebui să rămână la varianta clasică: un set de anvelope de vară și unul de iarnă. Alegerea depinde, așadar, de condițiile meteo, de stilul de condus și de nevoile fiecărui șofer în parte.

