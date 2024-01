Auchan România își reconfirmă titlul de „Angajator de top” și în 2024

Și în acest an, institutul independent Top Employers a acordat distincția în urma unei analize riguroase a proceselor de resurse umane din interiorul companiei, a facilităților acordate și a posibilităților de dezvoltare pe care le au angajații de pe toate nivelurile. Analiza are la bază 20 de criterii de evaluare, structurate în 6 categorii, precum managementul resurselor umane, mediul de lucru, procesul de recrutare, oportunitățile de dezvoltare oferite angajaților, bunăstarea angajaților și diversitatea & incluziunea la locul de muncă. Distincția dobândită este acordată anual, institutul Top Employers certificând cei mai buni angajatori din lume analizând companiile pe baza informațiilor pe care acestea le furnizează în chestionarul privind cele mai bune practici în domeniul resurselor umane.

Printre categoriile în cadrul cărora Auchan România a obținut cele mai mari scoruri raportat la alte companii active pe plan local, se numără Valorile & Misiunea companiei, Mediul de lucru, Employer Branding și practicile de sustenabilitate remarcate la nivelul resurselor umane.

„Certificarea Top Employer 2024 este o bucurie și o onoare pentru noi, fiind rezultatul firesc al eforturilor continue pe care le depunem de peste 17 ani pentru a construi un mediu de lucru incluziv și cu oportunități de dezvoltare modelate în funcție de nevoile și abilitățile fiecărui angajat. Suntem o companie centrată pe angajat, inspirată de oameni, pentru oameni. Ei sunt resursa noastră cea mai valoroasă și parte a acestei aventuri, iar lor li se datorează fiecare rezultat”, a declarat Adina Nanu, Director Resurse Umane și Transformare Auchan Retail România.

Proiectul Uman Auchan, Auchan StarTalents și Auchan Refresh sunt conceptele pilon ale strategiei de capital uman, care exprimă așteptările și aspirațiile a peste 50 de meserii și 250 de funcții, dar și atragerea de noi talente și menținerea acestora prin parcursuri de formare și dezvoltare personalizate.

De asemenea, un alt segment la care compania a performat în obținerea certificării Top Employer 2024 este sustenabilitatea, care este integrată în fiecare segment al strategiei de business, iar oamenii sunt o componentă esențială a eforturilor majore pentru protejarea mediului înconjurător și al planetei. Auchan s-a angajat în formarea tuturor angajaților prin „Ateliere de Climate Fresque”, respectiv formări specifice pentru perimetre de maxim impact precum Departamentele Produs, Tehnic, Logistică, Finanțe, dar și Top management.

Gradul de angajament al angajaților Auchan depășește 90%

Ca parte a atenției constante pe care retailerul o acordă angajaților, încurajând exprimarea deschisă a acestora, Auchan organizează un sondaj anual alături de Ipsos. Astfel, Barometrul de Angajament și Satisfacție a devenit un instrument-cheie pentru o diagnoză umană, socială și managerială a companiei. Potrivit celui mai recent sondaj, 91% dintre angajați se declară mândri că lucrează în Auchan, iar 88% dintre aceștia recomandă Auchan ca angajator, din proprie inițiativă. Mai mult, 95% dintre angajați le recomandă cu plăcere celor apropiați să își facă cumpărăturile la Auchan. Conform celui mai recent sondaj, gradul de angajament al echipelor Auchan este la un nivel foarte ridicat raportat la piață, respectiv 91%, ceea ce se datorează atenției pe care compania o acordă fiecărui angajat în parte.

Alți factori importanți care contribuie la un grad înalt de angajament și la obținerea certificării Top Employer sunt grilele salariale relevante în piață, pachetele de beneficii atractive, precum și oportunitățile de dezvoltare a carierei, indiferent de rolul pe care un angajat îl are în companie. Auchan se asigură că grilele salariale și oferta de beneficii sunt corecte, iar analizele privind competitivitatea externă și echitatea internă reprezintă o preocupare constantă. Așadar, pentru analiza competitivității externe, compania participă anual la două sondaje salariale, Paywell de la PwC, și Mercer, acordând foarte multă atenție politicilor de remunerație, pentru a rămâne unul dintre cei mai competitivi angajatori. În plus, retailerul oferă o asigurare medicală și de viață care acoperă cele mai multe servicii, conform brokerului de asigurări, inclusiv servicii de stomatologie. Totodată, se preocupă de wellbeing-ul angajaților, iar asigurarea medicală conține și consiliere psihologică pentru fiecare angajat.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 7 supermarketuri și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România a primit certificarea Top Employer 2024, pentru al doilea an consecutiv, și a fost desemnat câștigător la categoria Best People Development Strategy în cadrul galei Employer Branding Awards ediția 2023, pentru centrul de excelență profesională Auchan Refresh, prin care susține eficient carierele, planurile și obiectivele angajaților. De asemenea, compania a primit locul al doilea la categoria Best Use of Employee Generated Content in an Employer Branding Campaign pentru campania Meseria Mea în Auchan, Enciclopedia Video a Meseriilor din Retail, un demers de promovare a multitudinii de oportunități în carieră pe care Auchan le oferă în peste 50 de meserii distincte.

