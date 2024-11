Bitcoin sparge toate barierele: noi recorduri și oportunități cripto în prevânzare

Piața cripto, în ansamblu, se află într-un raliu puternic de apreciere și extindere. Aceasta a ajuns la un nou record de capitalizare totală de 3,18 trilioane de dolari. Mai mult, Indicele de Frică și Lăcomie arată un nivel de 85 din 100, ceea ce reflectă o lăcomie, sau un optimism excesiv din partea investitorilor pe piață. Dacă mediul de reglementare se va dovedi mai pozitiv pentru criptomonede, în timpul mandatului lui Trump, piața cripto ar putea să cunoască o expansiune și mai mare în viitor.

Prevânzarea Crypto All-Stars se încheie în mai puțin de 30 de zile: momentul cel mai oportun pentru a cumpăra $STARS

Proiectele aflate în prevânzare, precum Crypto All-Stars, beneficiază cel mai mult din urma raliului de pe piața cripto care sparge recorduri noi aproape în fiecare zi.

DETALII CRYPTO ALL-STARS

Crypto All-Stars vine pe piață cu o platformă unificată de miză, MemeVault. Aceasta va permite deținătorilor de monede meme să genereze venituri pasive din activele lăsate într-un portofel crypto „să adune praf”.

Până în prezent, proiectul a încheiat contracte ERC-1155 cu 11 monede meme de top, cum ar fi Dogecoin, Pepe, Shiba Inu, și altele. Astfel, deținătorii acestor monede meme vor putea să-și mizeze activele pe o singură platformă, iar în schimb vor câștiga recompense în tokenuri $STARS.

Deși monedele meme nu oferă o oarecare utilitate, se observă o tot mai mare acceptare a acestora în rândul investitorilor. În prezent, sectorul monedelor meme valorează peste 121 de miliarde de dolari, o creștere de peste 90 de miliarde de la începutul anului. Aceasta ar putea prezenta un potențial uriaș pentru Crypto All-Stars pentru capitalizare după listare. Platforma își propune să transforme modul în care investitorii își utilizează activele preferate, astfel încât să nu stea degeaba într-un portofel crypto.

Prevânzarea tokenului $STARS se va încheia în mai puțin de 30 de zile. Astfel, capitalul curge mai mult ca niciodată în strângerea de fonduri a proiectului. Până acum, Crypto All-Stars, a adunat peste 4,8 milioane de dolari. Investitorii timpurii pot încă beneficia de un preț redus al tokenului, de 0,0015933 dolari, înainte ca acesta să fie listat pe piață.

Deținătorii de criptomonede au nevoie de un portofel crypto care poate ține pasul creșterii explozive pe piață

Creșterea cererii pentru criptomonede subliniază tot mai mult nevoia unui portofel crypto sigur și inovator. Best Wallet vine ca o soluție pentru aceste nevoi. Proiectul oferă utilizatorilor un portofel crypto securizat și posibilitatea de a miza pe viitorul său cu tokenuri $BEST. Încrederea utilizatorilor se vede reflectată în prevânzarea de succes a Best Wallet Token, care a adunat peste 500.000 de dolari în doar o săptămână.

CUMPĂRĂ BEST WALLET TOKEN

Best Wallet este un portofel crypto Web3 de ultimă generație, care oferă confort și o utilizare simplificată pentru deținătorii de criptomonede de orice nivel. În mai puțin de 2 ani de la lansare, platforma a înregistrat o creștere impresionantă de utilizatori loiali. Ei sunt cei care asigură finanțarea substanțială pentru tokenul său nativ, $BEST.

Timp de două săptămâni, utilizatorii aplicației Best Wallet au acces prioritar la tokenul $BEST la cel mai mic preț, de 0,02265 de dolari. În mai puțin de 7 zile, prevânzarea va fi deschisă și public, astfel încât cei care utilizează un alt portofel crypto să poată participa la strângerea de fonduri.

Rolul Best Wallet în superciclul monedelor meme

Aprecierea pe piața cripto nu se limitează doar la tokenurile deja existente pe bursele de criptomonede. Sectorul de criptomonede înregistrează o creștere vertiginoasă și în rândul proiectelor lansate în prevânzare.

Cu toate ofertele emergente pe piață, investitorii pot fi copleșiți în căutarea celor mai profitabile criptomonede noi. De aceea, Best Wallet vine cu o funcție inovatoare menită să simplifice acest proces. Platforma, care găzduiește un portofel crypto, pune acum la dispoziție o funcție nouă – „Upcoming Tokens”.

Prin intermediul acestei funcții, utilizatorii pot descoperi proiecte noi de top, precum Crypto All-Stars. Mai mult, aceștia pot achiziționa tokenuri direct din aplicație, pot urmări evoluția evenimentelor de presale, și pot accesa hârtia albă sau tokenomia proiectului. Best Wallet și-a lansat tokenul nativ în prevânzare prin aceeași funcție.

Pe lângă „Upcoming Tokens”, rolul Best Wallet în superciclul monedelor meme este întărit și de capacitatea sa de a oferi unele dintre cele mai competitive rate de schimb din industrie. Platforma găzduiește un DEX intern care oferă utilizatorilor schimburi eficiente, utilitatea platformei trecând cu mult peste cea de un simplu portofel crypto. Mai mult, proiectul își propune să lanseze pe viitor și un card de credit/debit, Best Card, pentru a completa ecosistemul Best Wallet.

Utilitatea tokenului $BEST

Tokenul $BEST va fi cel care va alimenta întregul ecosistem Best Wallet, astfel, deținătorii tokenului nativ se vor bucura de mai multe beneficii atrăgătoare. De exemplu, aceștia vor avea acces la comisioane de tranzacționare mai mici pentru convertiri în monede fiat sau swap-uri. Vor avea acces la recompense din staking mai mari și acces prioritar pentru achiziția de tokenuri în prevânzare la cele mai mici prețuri, chiar din etapa 0.

Acest portofel crypto consacrat a încheiat deja mai multe parteneriate cu diverse dApp-uri și platforme de iGaming. Astfel, deținătorii de tokenuri $BEST se vor bucura și de beneficii cum ar fi rotiri gratuite, bonusuri din depuneri sau jocuri gratuite.

Au rămas mai puțin de 7 zile până la lansarea tokenului în prevânzare la publicul larg. Astfel acum este momentul cel mai oportun pentru a vă asigura cu tokenuri $BEST la cel mai mic preț. Puteți achiziționa jetoanele prin instalarea aplicației Best Wallet și accesarea paginii „Upcoming Tokens” de pe platformă.



Important: Acest articol nu reprezintă un sfat de investiție. Înainte de a investi în proiecte crypto, este esențial să analizați individual fiecare proiect în parte, să înțelegeți riscurile asociate și să trasați propriile concluzii cu privire la rentabilitatea acestora.

