Mulți pacienți din Bacău încep documentarea pentru un implant dentar exact invers: caută întâi un preț, apoi încearcă să înțeleagă ce primesc pentru banii respectivi. Rezultatul este adesea confuzia. O ofertă poate părea cu mult mai mică decât alta, dar la o citire atentă se dovedește că acoperă doar etapa chirurgicală, fără coroană, fără bont protetic și fără eventualele proceduri de pregătire a osului.

Acest articol explică ce plătești de fapt atunci când alegi un implant dentar, care sunt factorii care pot modifica bugetul final și ce întrebări merită să pui la prima consultație, astfel încât să poți compara ofertele în cunoștință de cauză.

De ce nu există un preț standard pentru un implant dentar în Bacău

Implantologia nu este un produs de raft, ci un tratament medical personalizat. Doi pacienți care au pierdut același dinte pot avea nevoie de planuri de tratament complet diferite: unul are os suficient și gingii sănătoase, celălalt are nevoie de adiție de os și de tratarea unei probleme parodontale înainte de inserarea implantului. Chiar dacă implantul folosit este identic, efortul medical și numărul de ședințe diferă semnificativ.

În plus, ceea ce pacienții numesc generic „un implant” înseamnă, în realitate, un ansamblu format din trei elemente: implantul inserat în os, bontul protetic care face legătura cu exteriorul și coroana care reface dintele vizibil. Multe comparații de preț eșuează pentru că pun față în față oferte care includ lucruri diferite.

Ce cuprinde, de fapt, prețul unui tratament cu implant dentar

Un plan de tratament complet și corect prezentat ar trebui să detalieze toate componentele de cost, nu doar etapa chirurgicală. În mod obișnuit, acestea sunt:

Consultul inițial și investigațiile imagistice , care permit medicului să evalueze cantitatea și calitatea osului disponibil;

, care permit medicului să evalueze cantitatea și calitatea osului disponibil; Implantul propriu-zis , realizat din titan sau aliaj de titan, un material biocompatibil, bine tolerat de organism;

, realizat din titan sau aliaj de titan, un material biocompatibil, bine tolerat de organism; Bontul protetic , piesa intermediară pe care se fixează coroana;

, piesa intermediară pe care se fixează coroana; Coroana finală , care poate fi realizată din materiale diferite, cu costuri diferite;

, care poate fi realizată din materiale diferite, cu costuri diferite; Manopera chirurgicală și protetică , adică ședințele de tratament propriu-zise;

, adică ședințele de tratament propriu-zise; Controalele de după intervenție, necesare pentru monitorizarea vindecării.

Când o ofertă menționează doar „prețul implantului”, este posibil ca ea să acopere exclusiv piesa din titan și inserarea ei, restul etapelor fiind facturate separat. Nu este neapărat o practică incorectă, dar face comparațiile dificile dacă nu ceri detalii.

Factorii clinici care pot modifica bugetul final

Dincolo de componentele standard, există o serie de factori care țin strict de situația fiecărui pacient și care pot crește sau reduce costul total al tratamentului:

Volumul de os disponibil. Dacă dintele lipsește de mult timp, osul se resoarbe treptat și poate fi necesară o adiție de os sau o intervenție de ridicare a podelei sinusului maxilar, proceduri care se plătesc separat;

Dacă dintele lipsește de mult timp, osul se resoarbe treptat și poate fi necesară o adiție de os sau o intervenție de ridicare a podelei sinusului maxilar, proceduri care se plătesc separat; Starea gingiilor. O boală parodontală activă trebuie tratată înainte de inserarea implanturilor, ceea ce adaugă o etapă distinctă în plan;

O boală parodontală activă trebuie tratată înainte de inserarea implanturilor, ceea ce adaugă o etapă distinctă în plan; Numărul de dinți lipsă. Înlocuirea unui singur dinte diferă fundamental, ca buget, de o reabilitare totală a unei arcade;

Înlocuirea unui singur dinte diferă fundamental, ca buget, de o reabilitare totală a unei arcade; Tipul lucrării protetice. O coroană unitară, o punte sprijinită pe două implanturi sau o lucrare fixă pe mai multe implanturi au costuri diferite;

O coroană unitară, o punte sprijinită pe două implanturi sau o lucrare fixă pe mai multe implanturi au costuri diferite; Extracțiile și tratamentele pregătitoare , atunci când dinții compromiși trebuie îndepărtați înainte;

, atunci când dinții compromiși trebuie îndepărtați înainte; Confortul suplimentar, cum ar fi inhalosedarea, o tehnică de sedare conștientă utilă pacienților anxioși, care se adaugă la costul intervenției.

Tocmai din acest motiv, un tarif comunicat prin telefon sau afișat pe un site nu poate fi decât orientativ. Cifra reală se conturează abia după ce medicul vede radiografiile și examinează cavitatea orală.

Cum decurge tratamentul și de ce contează planificarea corectă

La Clinica Stomdas, protocolul de tratament începe cu un consult și un plan personalizat, în care pacientul primește de la început imaginea completă a etapelor și a costurilor asociate fiecăreia. Această transparență este, de altfel, unul dintre principiile după care lucrează echipa: pacientul trebuie să știe exact ce urmează, nu să descopere pe parcurs etape suplimentare.

Dr. Dascălu Rodica, medic fondator și director medical al clinicii Stomdas, explică faptul că un plan bine construit de la început este cea mai eficientă protecție împotriva costurilor neprevăzute: atunci când medicul evaluează corect osul, gingia și dinții vecini înainte de intervenție, pacientul știe din prima zi dacă are nevoie de adiție, de tratamente parodontale sau de extracții, iar bugetul poate fi calculat realist.

Din punct de vedere clinic, tratamentul urmează câteva etape: inserarea implantului în os, perioada de osteointegrare în care implantul se sudează biologic de os, apoi etapa protetică, în care se realizează și se fixează coroana. În anumite situații, medicii pot folosi factori de creștere obținuți prin centrifugarea sângelui pacientului după un protocol specific, o metodă care susține procesul de vindecare a țesuturilor. Toate aceste opțiuni se discută la consult, în funcție de particularitățile cazului.

Cine este candidatul ideal pentru un implant dentar

Implantul dentar se adresează unor tipologii variate de pacienți, iar înțelegerea propriei situații te ajută să anticipezi și complexitatea tratamentului:

Pacientul cu un singur dinte lipsă , care vrea o soluție fixă fără să șlefuiască dinții vecini pentru o punte clasică. Este, de regulă, scenariul cu bugetul cel mai previzibil;

, care vrea o soluție fixă fără să șlefuiască dinții vecini pentru o punte clasică. Este, de regulă, scenariul cu bugetul cel mai previzibil; Pacientul cu mai mulți dinți lipsă în zone diferite , la care planul poate combina implanturi unitare cu punți pe implanturi;

, la care planul poate combina implanturi unitare cu punți pe implanturi; Pacientul cu proteză mobilă instabilă , care caută stabilitate și confort la masticație printr-o lucrare fixată pe implanturi;

, care caută stabilitate și confort la masticație printr-o lucrare fixată pe implanturi; Pacientul cu dinți compromiși, care are nevoie mai întâi de extracții și de o perioadă de vindecare, apoi de inserarea implanturilor.

Condițiile generale sunt aceleași pentru toți: gingii sănătoase sau boală parodontală stabilizată prin tratament, igienă orală corectă și o stare generală de sănătate care permite intervenția chirurgicală. Fumatul și anumite afecțiuni necontrolate, cum este diabetul dezechilibrat, pot influența vindecarea, de aceea trebuie discutate deschis cu medicul. Un pacient cu parodontoză activă netratată nu este un candidat imediat, dar poate deveni unul foarte bun după etapa de tratament parodontal.

Ce întrebări să pui la consult ca să eviți costurile neprevăzute

Echipa Stomdas recomandă pacienților să vină la consult cu întrebări concrete și să plece cu un plan de tratament detaliat, în scris. Iată ce merită clarificat înainte de a lua o decizie:

Prețul comunicat include bontul protetic și coroana finală sau doar implantul și inserarea lui?

Este nevoie de adiție de os, sinus lift sau alte proceduri pregătitoare și cât costă acestea?

Câte ședințe presupune tratamentul și pe ce perioadă se întind?

Ce tip de coroană este propus și ce alternative de material există?

Controalele de după intervenție sunt incluse în cost?

Ce se întâmplă dacă pe parcurs apar situații neprevăzute și cum se comunică eventualele costuri suplimentare?

Un medic care răspunde clar la aceste întrebări îți oferă, dincolo de cifre, un indiciu important despre modul în care va decurge întreaga colaborare. Corectitudinea în etapa de ofertare se reflectă, de regulă, și în calitatea comunicării pe durata tratamentului.

Întrebări frecvente despre prețul implanturilor dentare

Cât durează un tratament cu implant dentar?

În funcție de caz, între câteva luni și aproximativ un an. Perioada de osteointegrare, în care implantul se integrează în os, durează de obicei câteva luni, iar procedurile pregătitoare, acolo unde sunt necesare, pot prelungi calendarul. Durata exactă se stabilește la consult.

Este mai ieftin să amân tratamentul?

De cele mai multe ori, nu. După pierderea unui dinte, osul se resoarbe treptat, iar dinții vecini pot migra spre spațiul rămas liber. Cu cât trece mai mult timp, cu atât crește probabilitatea de a avea nevoie de adiție de os sau de tratamente suplimentare, deci de un buget mai mare.

Coroana este inclusă în prețul implantului?

Depinde de modul în care este construită oferta. În multe cazuri, coroana și bontul protetic se calculează separat de implantul propriu-zis. De aceea, cere întotdeauna un plan de tratament care detaliază toate componentele, nu doar etapa chirurgicală.

De ce primesc prețuri diferite pentru același tratament?

Diferențele pot veni din tipul de implant și de coroană propuse, din procedurile incluse în ofertă, din experiența echipei medicale și din tehnologiile folosite. Compară întotdeauna oferte care acoperă aceleași etape, altfel comparația nu este relevantă.

Primul pas: o evaluare completă, nu un preț de pe internet

Dacă te gândești la un implant dentar și vrei să știi exact cât te va costa în cazul tău, cel mai util pas este o consultație în cabinet, cu investigații imagistice și o discuție deschisă despre opțiuni. La clinica Stomdas din Bacău, cu oactivitate stomatologică ce a început în 1995 cu Dr. Rodica Dascălu,Dr.Schiller Laura (medic primar chirurgie dento-alveolara ,cu atestat inimplantologie si Advanced Education in Implant Dentistry la Harvard School ofDental Medicine Continuing Education), care s-a alaturat echipei din 2012, si colegiiei construiesc pentru fiecare pacient un plan de tratament cu etape și costuriclar explicate.

Programează o evaluare și pleacă de la consult cu răspunsuri concrete, nu cu estimări vagi.

Nume: Clinica Stomdas Bacau

Adresa: Strada Miron Costin 68, 600125 Bacău

Telefon: 0749 047 514

Sursa foto: www.clinicastomdas.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE