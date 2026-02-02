Ai auzit de atâtea ori că trebuie să mergi la dentist. Dar cât de des, de fapt? O dată pe an? O dată la șase luni? Sau ai crezut că e suficient când te doare? Răspunsul ți-ar putea salva dinți și bani. Pentru că durerile vin prea târziu. Și, de obicei, după ce problema este deja avansată.

Un control stomatologic regulat te ajută să găsești problemele înainte să devină costisitoare. Într-un studiu analizat pe câteva zeci de mii de pacienți, medicii Dental Elite arată că vizitele periodice reduc riscul tratamentelor complicate și te ajută să previi probleme mai serioase, la nivelul organismului. Același studiu arată că incidența cariilor a crescut în ultimii 3 ani, dar și că mulți români încep să devină mai conștienți de importanța prevenției.

Doar 44% dintre români au fost la un control stomatologic în ultimul an

Datele unui studiu național privind starea de sănătate orală a românilor arată că situația nu e roz, nici măcar pentru cei care au acces la informație. Studiul, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), în 2024, evidențiază câteva lucruri care te pun pe gânduri:

92% dintre adulți consideră vizitele regulate la dentist importante, dar doar 44% au fost la un control în ultimul an

70% dintre adulți cred că sănătatea orală e esențială pentru bunăstarea lor

Doar 56% dintre adulți se spală pe dinți de două ori pe zi, iar peste 70% nu folosesc ața dentară

Doar 1 din 2 copii spune că se spală pe dinți de două ori pe zi

Mai exact, mulți știu că ar trebui să meargă la dentist, dar merg prea rar. Iar igiena orală de acasă nu este întotdeauna suficientă.

Medicii stomatologi recomandă ca vizita periodică să fie realizată de două ori pe an, pentru o consultație de rutină (care ar putea identifica din timp orice problemă dentară), dar și pentru o igienizare profesională, care completează rutina de îngrijire de acasă.

De ce nu e suficient să mergi doar când te doare

Durerea îți dă „alerta roșie”. Dar până ajungi să o simți, problema e deja avansată. O carie mică, netratată la timp, poate duce la infecții, tratamente de canal sau chiar extracții. Și știi cât de greu e să te hotărăști apoi să începi tratamentul.

Dentistul poate observa semne pe care tu nu le simți încă. De aceea, medicii recomandă vizite regulate. O dată la șase luni e mai mult decât o regulă: e un mod de a menține totul sub control.

Conform acelorași date naționale, deși 70% dintre români consideră sănătatea orală foarte importantă, majoritatea celor chestionați declară că au cel puțin o afecțiune dentară. Asta înseamnă că, deși interesul teoretic există, practica e încă deficitară: vizitele regulate lipsesc, iar prevenția este încă sub nivelul la care ar trebui să fie.

