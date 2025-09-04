1. Prețul nu este totul – fii atent la specificații

Când vezi o ofertă foarte bună la anvelope de vară, primul impuls este să comanzi rapid. Dar înainte de a face click pe „Adaugă în coș”, asigură-te că ai verificat:

  • Dimensiunile corecte (exact cele din certificatul de înmatriculare);
  • Indicele de sarcină și de viteză;
  • Eticheta europeană, care îți arată performanța la frânare pe ud, consumul de carburant și nivelul de zgomot.

Un preț mic nu ar trebui să vină la pachet cu o performanță slabă în condiții de drum umed sau cu un consum ridicat de combustibil.

2. Caută branduri de buget cu recenzii bune

Pe piață există mărci mai puțin cunoscute care oferă anvelope ieftine de vară, dar cu performanțe mai mult decât decente. Cheia este să cauți recenzii independente sau păreri ale altor șoferi. Verifică forumuri auto, grupuri de Facebook sau comentariile din magazinul online. Modele cu multe recenzii pozitive sunt, de obicei, o alegere sigură, chiar dacă nu au un nume sonor.

3. Evită anvelopele second-hand

Poate părea o opțiune mai ieftină, dar anvelopele second-hand pot ascunde riscuri majore: uzură inegală, microfisuri, deformări sau materiale îmbătrânite. În plus, nu știi niciodată în ce condiții au fost folosite. Cu puțin efort, poți găsi anvelope de vară noi, la prețuri accesibile, care să-ți ofere un nivel de siguranță mult mai ridicat decât un set uzat, chiar dacă a fost „de marcă”.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Recomandări
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

4. Profită de reducerile de extra-sezon

Dacă vrei să economisești, planificarea face diferența. Multe magazine oferă promoții atractive înainte de sezonul de vârf sau imediat după. Cumpără-ți anvelopele de vară în lunile februarie-martie sau august-septembrie și vei găsi prețuri mai bune decât în plin sezon.

5. Alege un magazin specializat, nu doar cel mai ieftin site

Un magazin de anvelope cu experiență îți oferă nu doar prețuri competitive, ci și:

  • consultanță în alegerea produsului potrivit,
  • garanție reală pentru produsele achiziționate,
  • posibilitatea montajului în service-uri partenere.

Caută magazine care oferă informații clare despre anvelope (etichete, caracteristici, recenzii), livrare rapidă și suport pentru clienți.

Găsirea unor anvelope ieftine și sigure de vară este posibilă dacă știi unde să cauți și ce să urmărești. Nu este nevoie să alegi între buget și siguranță – le poți avea pe amândouă, dacă alegi inteligent. Investește în confortul și siguranța ta fără să plătești în plus. Cu puțină atenție și o sursă de încredere, vei fi pregătit pentru orice drum de vară, indiferent de temperaturi sau condiții.

Sursă foto: https://anvelopia.ro/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mașină furată este oprită cu un dispozitiv care îi smulge roțile, pe o autostradă din Michigan, SUA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.RO
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Singurul lucru pe care trebuie să-l verifici ca să fii sigur că primești garanția pe ambalajele returnabile, anunțat de RetuRO
Știri România 17:30
Singurul lucru pe care trebuie să-l verifici ca să fii sigur că primești garanția pe ambalajele returnabile, anunțat de RetuRO
Curtea Supremă atacă la CCR reforma privind pensiile de serviciu ale magistraților. Ce invocă judecătorii
Știri România 17:24
Curtea Supremă atacă la CCR reforma privind pensiile de serviciu ale magistraților. Ce invocă judecătorii
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Stiri Mondene 16:45
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Stiri Mondene 15:30
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Mediafax.ro
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Incident șocant în Londra, la doar o zi după tragedia din Lisabona. Un autobuz supraetajat a intrat în mai mulți pietoni aflați pe trotuar
KanalD.ro
Incident șocant în Londra, la doar o zi după tragedia din Lisabona. Un autobuz supraetajat a intrat în mai mulți pietoni aflați pe trotuar

Politic

Ilie Bolojan a spus că își dă demisia dacă legea privind pensiile magistraților nu trece de CCR
Politică 15:45
Ilie Bolojan a spus că își dă demisia dacă legea privind pensiile magistraților nu trece de CCR
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Politică 14:52
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile