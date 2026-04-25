Animalele, care erau ținute în condiții improprii, fără apă, hrană suficientă sau tratament medical adecvat, prezentau multiple probleme de sănătate.

„Miercuri noapte, ASPA a fost solicitată de poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor din cadrul DGPMB să intervină pentru preluarea a 11 câini de talie medie, slabi, vizibil bolnavi, care nu beneficiau de apă şi hrană în cantităţi suficiente, de un adăpost corespunzător sau de tratamente medicale, motiv pentru care au fost emise ordine de plasare în adăpost. În aceeaşi încăpere se aflau şi 10 pisici, în aceeaşi stare precară, care au fost preluate de Asociaţia Ramses”, a transmis Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor.

Ce au constatat medicii veterinari în urma evaluărilor

În urma evaluărilor realizate de medicii veterinari, s-a constatat că animalele sufereau de malnutriție, pierdere semnificativă de masă musculară, febră, afecțiuni dermatologice, alopecii, tartru dentar sever și probleme digestive sau biliare.

Unele dintre ele au necesitat îngrijiri medicale și proceduri urgente de toaletare. Potrivit ASPA, câinii au vârste cuprinse între 7 luni și 10 ani, niciunul nu este sterilizat, iar doar unul singur are microcip, neînregistrat însă în Registrul câinilor cu stăpân.

„Pentru fiecare câine au fost efectuate investigații clinice și paraclinice, inclusiv analize de sânge, ecografii abdominale și alte examinări specifice, în funcție de simptomatologia identificată. Medicii de la ASPA Mihăilești au depus toate eforturile necesare pentru evaluarea corespunzătoare a fiecărui animal, stabilirea tratamentului adecvat, acordarea îngrijirilor medicale și întocmirea rapoartelor medicale ce urmează să fie transmise către poliție”, a mai precizat ASPA.

Pentru fiecare animal au fost emise ordine de plasare care sunt valabile 45 de zile

Proprietarul poate solicita restituirea câinilor în termen de 30 de zile, cu achitarea cheltuielilor aferente adăpostirii acestora. Dacă proprietarul nu va solicita restituirea lor, câinii devin disponibili pentru adopţie.

„Acest caz evidenţiază, încă o dată, consecinţele grave ale iresponsabilităţii unor deţinători care se declară iubitori de animale, dar ale căror acţiuni contrazic această afirmaţie”, precizează ASPA.

25 de câini, salvați dintr-un apartament în a doua zi de Paște

Un apel la 112 în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, a condus la o descoperire șocantă într-un apartament de pe Calea Văcărești, Sector 4.

În urma unui incendiu minor, polițiștii și pompierii au identificat 25 de câini ținuți în condiții insalubre, fără hrană suficientă, apă sau îngrijire medicală adecvată. Intervenția echipelor ASPA București a fost decisivă pentru salvarea animalelor.

