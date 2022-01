Mai jos găsești un top al tendințelor în covoare în acest an, iar modelele perfecte, de calitate, le găsești pe faria.ro.

Covoare în culori îndrăznețe

Dacă stilul încăperii permite o pată de culoare, atunci un covor într-o nuanță atrăgătoare sigur va face diferența. În acest an culoarea anului este Very Peri, o superbă nuanță de albastru cu subtonuri de violet și roșu. Însă, alte culori preferate sunt galben, roșu, portocaliu, verde, albastru. Poți găsi la Faria covoare camera ce conțin aceste culori. Iar dacă ești fan al covoarelor pufoase, pe care atunci când pășești parcă mergi pe nori și acestea sunt populare în acest an.

Covoare din fibre naturale

Se optează în acest an pentru covoare moi și din fibre naturale, cum ar fi iuta. În acest an se dorește o apropiere de natură, dat fiind faptul că am fost izolați și deprimați. Deci în designul interior se optează pentru folosirea obiectelor din materiale regăsite în natură. La Faria regăsești covoare din iută, moi, confortabile ce redau o senzație plăcuta și creează un mediu primitor.

Covoare vintage sau cu model oriental

La mare căutare sunt și astfel de covoare camera, care au un aspect antic parcă decolorat sau cu model precum cele turcești. Astfel de covoare au o alură aparte, invocă la nostalgie, misticism, antichitate. Sunt de o frumusețe aparte și merg de minune cu mai multe stiluri. Sunt potrivite pentru camere spațioase și fără prea multe obiecte sau lucruri care obosesc ochii.

Covoare cu model geometric

Astfel de covoare sunt simple, însă au un impact vizual fermecător. Sunt foarte populare datorită stilului lor scandinav, deci vor completa un spațiu cu mobilă și decor în același stil. Tonurile monocromatice, neutre, împreună cu formele geometrice oferă eleganță încăperii.

Covoare simple în nuanțe neutre

Bineînțeles, nu orice spațiu permite utilizarea unor covoare cu model. Câteodată simplitatea are un mai mare efect. Dacă nu îți plac culorile, poți oricând să alegi covoare gri, bej, maro sau alte nuanțe neutre. Acestea aduc o notă de căldură încăperii. Chiar dacă sunt subtile, nu sunt deloc plictisitoare. Dacă este o cameră cu un spațiu restrâns ori unde sunt cam multe lucruri, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să adaugi un covor cu multe detalii, fiindcă va îngreuna și mai tare vizual.

Covoare inspirate din natură

Că tot vorbeam de verde fiind printre culorile anului, tot mai multe persoane dau fuga la magazinele cu plante și adaugă cât mai mult verde în casa lor. Dar dacă n-ai timp să îngrijești plante și majoritatea mor după câteva săptămâni ori fiindcă le-ai udat prea mult ori deloc? Atunci alegi un covor inspirat de natură, cu motive botanice, pline de viață. Apropo, verdele se potrivește de minune cu auriul, deci adăugarea decorațiunilor sau pieselor de mobilier cu astfel de accente vor face perechea perfectă.

Covoare abstracte

Nici prea-prea nici foarte-foarte este cea ce cauți? Atunci covoarele abstracte s-ar putea să-ți fie pe plac. Ți-ai dori parcă să aibă un model, dar mai vag. Regăsești la Faria diferite covoare cu țesături care nu sunt exagerate sau bat prea tare la ochi, dar nici nu sunt prea simple.

Descoperă în catalogul faria.ro covorul care să completeze decorul din casa ta.

