Conform unei analize publicate de portalul specializat Stiri din Turism, prima recomandare a autorităților pentru cetățenii aflați în zone de conflict este înregistrarea la consulatele României și menținerea contactului permanent cu operatorii aerieni. Deși situațiile de război sunt clasificate drept „circumstanțe extraordinare”, companiile aeriene păstrează obligații legale stricte față de pasageri în ceea ce privește asistența.

Cine plătește cazarea și masa?

Analiza subliniază că, potrivit Regulamentului European CE 261/2004, companiile care operează din UE sau sunt înregistrate în spațiul comunitar au obligația de a asigura gratuit:

Cazare și transfer către unitatea hotelieră;

către unitatea hotelieră; Mese și băuturi răcoritoare pe durata așteptării;

pe durata așteptării; Rerutare către destinația finală în cel mai scurt timp posibil.

Rambursări versus Compensații financiare

Este important de reținut diferența dintre dreptul la returnarea banilor și dreptul la despăgubiri. Dacă zborul este anulat din cauza închiderii spațiului aerian (forță majoră), pasagerii au dreptul la rambursarea integrală a biletului în termen de 7 zile sau la un zbor alternativ.

Totuși, spre deosebire de anulările din vina companiei (defecțiuni tehnice sau greve proprii), în cazul conflictelor armate nu se pot solicita compensații suplimentare (cuprinse între 250 și 600 euro), deoarece evenimentul este în afara controlului operatorului.

Atenție la asigurările de călătorie și anulările voluntare

Experții consultați de portalul de știri avertizează că majoritatea polițelor de asigurare standard (medicale sau storno) exclud riscurile generate de război sau terorism. De asemenea, turiștii care decid să anuleze voluntar călătoria de teama conflictului, deși zborul este încă programat ca fiind activ, riscă să piardă contravaloarea biletelor. Recomandarea este așteptarea notificării oficiale de anulare din partea companiei sau emiterea unei alerte de călătorie de tip „evitați orice deplasare” de către MAE.

