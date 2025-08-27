Fuga după bani sau alte lucruri ne face vulnerabili. Este multă presiune în jur! Cele mai comune simptome sunt stresul, anxietatea. Mai apar și aspecte negative personale ori profesionale. Acestea sunt tot mai prezente.

Nu înseamnă că trebuie să renunțăm la tot. Putem gestiona aceste sentimente, adesea. copleșitoare. Cei suficient de puternici o vor face singuri. În alte situații, ajutorul psihologului poate fi recomandat. Psihologia modernă s-a adaptat. 

Nu mai trebuie să mergi la cabinet. Pentru mulți, acest lucru poate genera un stres suplimentar. Sau nu există timpul necesar. Dar existența unui psiholog care te poate ajuta cu ședințe online este un atu. Simona Constantin, de la psihoplan.ro, din București, a înțeles această nevoie de adaptare.

Poți apela la serviciile ei din propria ta locuință. Pe site vei găsi numeroase informații. Ai detalii inclusiv despre psiholog online pret

Cum funcționează psihoterapia din online?

Nu suntem identici. Ce ție ți se pare banal, altuia i se pare că-l doboară. Cu siguranță cunoști aceste sentimente. Unii se simt presați chiar și de o baie de mulțime. Așa funcționează, din păcate, lumea. Atunci online-ul este perfect pentru situația ta. Poți să faci o ședința chiar și în pauză de la muncă.

Deși cabinetul este în București, psihoplan.ro poate fi accesat de oriunde. Poate că ești în deplasare, dar nu dorești să pierzi o ședința. Simona Constantin îți oferă această posibilitate. Prin aceasta oportunitate, vei merge înainte cu terapia.

Poți vorbi cu psihologul chiar dacă te găsești într-un sat izolat! Nu îți trebuie decât o conexiune la internet și un dispozitiv. Această oportunitate este benefică pentru cei care, altfel, nu ar fi putut beneficia de sprijin psihologic.

Refugiul perfect pentru cei nedeplasabili

Cum am menționat, pentru unele persoane mobilitatea poate fi redusă. Unii pot avea diverse afecțiuni locomotorii. Copiii ne pot pune în imposibilitatea de a pleca de acasă. Serviciul poate fi o piedică. Pentru oricine terapia poate fi adaptată.

Psihoperapeutul Simona Constantin a înțeles cât de important este că toată lumea să aibă acces la sprijin. Încă din timpul virusului ce a îngenuncheat lumea, acum 5 ani, această idee a fost una salvatoare. Mai ales că, în acea perioadă, anxietatea a devenit mult mai evidentă.

Lipsa socializării a creat adevărate drame. Însă, cei care au conștientizat acest lucru, au apelat, cu încredere, la Simona Constantin. Nu putem să nu recunoaștem că terapia online a fost și este salvatoare. Mai este vorba și despre timpul pierdut în trafic.

Cei care au permis știu ce isneamna acest lucru, mai ales în București. Dar, de acasă, stai confortabil, te simți chiar mai în elementul tău. Pentru anumite persoane, chiar și cabinetul unui specialist poate reprezenta o sursă de stres. Când te afli în mediul tău, șansele de reușită sunt mai mari.  

Confort emoțional pentru cei foarte anxioși

Cum spuneam, acesta este un lucru de care să ținem cont. Nu îți place să ieși din casă, nu îți place să te afli în locuri noi. Deși un psiholog este acolo doar pentru a te ajuta, există teama de a fi judecat. Mai este și frica de a fi văzut intrând într-un astfel de loc.

Suntem diferiți. Asta înseamnă că reacționăm în moduri poate chiar ciudate. Însă nu și pentru Simona Constantin. Având experiență, dar și studii de specialitate, cunoaște tipologiile de oameni. Acestea sunt adaptate în funcție de situația specifică. Creierul nostru reacționează diferit la stimuli.

Unele persoane, mai instabile, pot avea chiar anumite trăiri când se află în locuri necunoscute. Casa este, de cele mai multe ori, locul în care ne simțim în siguranță. În mediul online, bariera emoțională este redusă considerabil. 

Cât de mult contează familiaritatea? 

Când începi terapia ți se poate părea greu. Poate fi ceva foarte personal. Uneori e foarte dificil să pleci de acasă. Dar atunci când nu ai această grijă totul va fi mai natural. Desigur, sunt și situații când vrei să ieși din locuință.

Mai ales dacă acolo au loc anumite abuzuri sau neliniștea este legată de mediul casnic. Poate fi vorba despre discuții cu partenerii sau copiii. Atunci terapia față în față te poate ajută. Însă, pentru foarte multe persoane, a nu fi expus, este un aspect ce contează. În cazul în care singurul colț de rai este locuința ta, terapia online funcționează.

Terapia online oferă multă flexibilitate 

Nu trebuie să sărim peste întâlniri. Deși nu pare mare lucru, chiar și o ședință lipsă, poate însemna prăbușirea progresului. Terapia trebuie să continue. Nu poți să te deplasezi sau vremea este prea urâtă? Dacă ai conexiune la internet, Simona Constantin îți oferă această opțiune.

Poți continua ședințele de oriunde, fără întreruperi. Discutând prealabil cu psihoterapeutul de la psihoplan.ro, poți stabili o oră convenabilă pentru tine. În general, psihologii care lucrează online înțeleg nevoile diverse ale clienților.

Vei putea alege o ședință dimineața, în pauza de la serviciu sau chiar seara. Acest lucru este important pentru întreg procesul. Recuperarea unei ședințe pierdute poate fi grea. Este ca tratamentul medical. Dacă nu îți iei medicamentele, tot progresul se poate pierde. Și psihicul are nevoie de continuitate.

O formă de terapie benefică

Cum spuneam, online-ul este eficient. Anxietatea, depresia, stresul pot fi tratate. Nu-i un proces simplu, dar poți face progres. Vei putea discuta poate chiar mai deschis. Uneori, când suntem lângă o persoană necunoscută, ne este greu să vorbim.

Însă, casa noastră poate fi ca un scut, mai ales pentru cei foarte anxioși. Ar trebui să privim cu mai multă deschidere opțiunea de a alege serviciile psihologului? Da.  Simona Constantin s-a adaptat vremurilor. Este un specialist, un ajutor.

De asemenea, serviciile sale se pliază perfect pe problemele noastre. La psihoplan.ro procesul este accesibil, flexibil, eficient. Iar discreția este cheia. Sănătatea mintală este tot mai importantă. Dar suntem și mai afectați. Un psiholog care te tratează de oriunde este un mare plus. Pe site-ul Simonei Constantin vei găsi toate informațiile necesare pentru a stabili ședințele online.

Sursa foto: Freepik.com

