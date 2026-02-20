În acest context, tot mai multe persoane caută soluții rapide pentru a acoperi cheltuieli urgente. Una dintre opțiunile la care se apelează frecvent sunt creditele IFN, împrumuturi acordate de instituții financiare nebancare, cu aprobare rapidă și proceduri simplificate.

De ce cresc solicitările pentru credite rapide

Datele din sectorul financiar arată că împrumuturile pe termen scurt au devenit tot mai populare, mai ales în rândul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile stricte impuse de bănci sau care au nevoie urgentă de bani.

Printre motivele invocate cel mai des se numără:

cheltuieli medicale sau reparații neprevăzute

facturi restante

întârzieri salariale

refuzuri primite din partea băncilor

Aplicarea se face, de cele mai multe ori, online, iar aprobarea poate veni în câteva minute. În unele cazuri, suma este transferată în aceeași zi.

Pentru cei care vor să analizeze mai atent ofertele înainte de a lua o decizie, există platforme care centralizează condițiile mai multor instituții și permit compararea diferitelor opțiuni de credite IFN, inclusiv în funcție de sumă, perioadă de rambursare și costuri orientative.

Ce sunt, mai exact, IFN-urile

Instituțiile Financiare Nebancare sunt entități autorizate și înscrise în registrele BNR, dar care nu funcționează după aceleași reguli ca băncile comerciale. Ele pot acorda credite rapide, de regulă pe termen scurt, cu cerințe mai flexibile privind istoricul de credit sau nivelul veniturilor.

Avantajul principal este viteza de aprobare și accesul facil. Dezavantajul îl reprezintă, de multe ori, costurile mai ridicate.

Dobânda și mai ales Dobânda Anuală Efectivă pot fi semnificativ mai mari decât în cazul unui credit bancar clasic. În plus, perioada de rambursare este adesea scurtă, uneori de doar 15 sau 30 de zile.

La ce trebuie să fie atenți cei care aplică

Specialiștii recomandă câteva verificări esențiale înainte de semnarea contractului:

analiza DAE și a costului total de rambursare

verificarea penalităților pentru întârziere

claritatea comisioanelor suplimentare

evaluarea realistă a capacității de plată

Un credit rapid poate rezolva o problemă punctuală, dar poate genera dificultăți suplimentare dacă nu este rambursat la timp.

Experții în educație financiară atrag atenția că astfel de împrumuturi ar trebui utilizate doar pentru situații urgente și pe termen scurt. Ele nu reprezintă o soluție pentru dezechilibre financiare constante sau pentru refinanțarea repetată a altor datorii.

În contextul actual, în care costul vieții rămâne ridicat, tentația unei soluții rapide este mare. Totuși, decizia de a contracta un credit trebuie să fie una informată, luată după compararea ofertelor și înțelegerea completă a obligațiilor asumate.

Pentru că, dincolo de rapiditate, responsabilitatea financiară rămâne esențială.

