Circuit India: Triunghiul de Aur & Varanasi

Plecarea este pe 25 octombrie, când Delhi te întâmpină cu bulevarde ample, monumente emblematice și un aer cosmopolit. Începi cu Qutub Minar, capodoperă a începuturilor islamice în India, apoi descoperi India Gate și clădirile impunătoare ale Cartierului Guvernamental – o lecție elegantă de arhitectură colonială. Apoi, Triunghiul de Aur își deschide porțile: Agra, Jaipur și capitala – trei fațete ale aceleiași povești mari.

Emoție la cote maxime

La Agra, emoția atinge un vârf: Taj Mahal, templul iubirii ridicat de Shah Jahan pentru Mumtaz Mahal, îți taie respirația cu simetria lui impecabilă și marmura care parcă luminează din interior. Fortul Roșu completează tabloul imperial cu săli de audiență rafinate și priveliști spre Yamuna. În drum spre Jaipur, te oprești la Fatehpur Sikri, orașul-simbol al lui Akbar, laborator de idei și de arhitecturi unde sinteza culturală s-a simțit din plin.

Jaipur, „Orașul Roz”, te cucerește cu Amber Fort, citadelă cocoțată pe dealuri, cu săli ale oglinzilor și grădini desenate ca un covor persan. Fotografia obligatorie? Hawa Mahal – Palatul Vânturilor, fațada filigranată concepută pentru doamnele haremului. Iar Jantar Mantar, observatorul astronomic al lui Jai Singh II, e dovada că știința și frumosul pot vorbi aceeași limbă.

Jaipur – Sursă foto: Unsplash

Ceremonie sacră pe Varanasi

De aici, călătoria capătă o dimensiune spirituală. Zbor spre Varanasi, orașul de pe Gange unde răsăritul văzut din barcă este experiența care îți rămâne în suflet. Asculți mantre, privești ritualurile de purificare și lași să te cuprindă ceremonia Ganga Aarti de la lăsarea serii. Varanasi e și patria mătăsurilor fine, locul perfect pentru un suvenir cu poveste.

Reveniți la Delhi pentru ultimele piese ale puzzle-ului: Jama Masjid, bazarul Chandni Chowk cu mirodenii și sare de Himalaya, apoi Mausoleul lui Humayun, precursorul clar al Taj-ului, urmat de spectaculosul complex Akshardham. Este o recapitulare a marilor tradiții religioase ale Indiei – hindusă, sikh, islamică –, toate respirând în același oraș.

Ce primești în acest circuit? Un program echilibrat, ghizi locali, zboruri, transferuri, cazări selectate și intrări la obiectivele esențiale, astfel încât să te bucuri de frumusețea locurilor fără grija logisticii. Pentru pasionații de aventuri culturale, ritmul este perfect: suficient de intens ca să vezi „tot ce contează”, dar cu momente de respiro pentru a savura un chai, o masala dosa sau un curry aromat.

Dacă vrei să intri în detalii, consultă descrierea completă a traseului și servicii incluse pe pagina oficială a circuitului: circuitul India – Triunghiul de Aur & Varanasi. Locurile sunt limitate, iar reducerea Last Minute face diferența.

Pentru rezervări rapide sau întrebări punctuale, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Dacă preferi, găsești informații și pe europatravel.ro – colegii noștri din echipa de vânzări îți răspund cu drag și îți personalizează experiența în funcție de interese: istorie, fotografie, gastronomie, shopping.

Iar dacă îți place ideea de a zbura spre lumi îndepărtate, aruncă o privire și peste celelalte circuite cu avionul marca Europa Travel.

Foto: Unsplash

