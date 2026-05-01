Primăria Capitalei reorganizează Poliția Locală București: din 514 angajați vor rămâne 384

Primăria Municipiului București a anunțat reorganizarea Poliției Locale a Capitalei, măsură care prevede reducerea posturilor de conducere și restructurarea personalului administrativ.

Potrivit instituției, numărul funcțiilor de conducere va scădea de la 47 la 26.

„Reorganizăm Poliția Locală a Municipiului București și reducem posturile de conducere la jumătate. Din 47 de șefi vor rămâne 26”, a transmis Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

Totodată, administrația locală a precizat că vor fi făcute restructurări în zona TESA, respectiv în rândul funcționarilor care lucrează în birouri. „De asemenea, restructurăm din zona de TESA, funcționarii din birouri. Dar nu afectăm polițiștii locali, cei pe care-i vedeți zi de zi pe stradă, indiferent de vreme”, se arată în mesajul publicat. În urma reorganizării, numărul total al angajaților ar urma să scadă de la 514 la 384.

Ciucu vrea o Poliție Locală „suplă și eficientă”

Potrivit Primăriei Municipiului București, obiectivul este o instituție „suplă și eficientă”, activă în comunitate, în domenii precum Circulație, Ordine Publică, Intervenții, Protecția Mediului și Inspecție Comercială. „Banii publici trebuie să fie cheltuiți responsabil și să se întoarcă în calitatea vieții oamenilor. De data aceasta, vorbim despre siguranță”, a mai transmis instituția.

Propunerea noii organigrame va fi supusă votului consilierilor generali în data de 5 mai.

În martie, și primarul USR din Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat că desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară. Mai exact, 150 de posturi desființate în Primăria Timișoara și 80 de posturi în Poliția Locală.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Măsurile vizează și reorganizarea Poliției Locale.

