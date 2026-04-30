„Șanse foarte mari” ca să treacă moțiunea de cenzură

Președintele PSD a susținut, într-un interviu la Antena 3, că sunt „şanse foarte mari” să treacă moţiunea de cenzură, fiind 254 de semnături strânse faţă decât cele necesare – 233 – pentru demiterea actualului Executiv condus de Ilie Bolojan. Totodată, l-a comparat pe premierul Bolojan cu fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, susținând că ambii aveau 85% grad de neîncredere din partea populaţiei.

„Când vezi acest număr de semnături, sunt şanse foarte mari, dacă nu există retrageri de semnături, fiindcă se poate inclusiv acest lucru până în ziua votului. Astăzi, când vorbim, nu există emoţie din acest punct de vedere”, a precizat Grindeanu.

El a menținut ideea că PSD nu susţine un guvern minoritar și că nu va face o majoritate cu AUR.

„În scenariul în care moțiunea trece, PSD probabil că va fi primul partid invitat la consultări și îi voi spune președintelui același lucru pe care vi l-am spus dumneavoastră: că ne dorim o coaliție în aceeași formă, că nu susținem guverne minoritare și că nu facem majorități în afara acestei coaliții”, a punctat el.

„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?!”

Întrebat la Antena 3 dacă își dă demisia din fruntea PSD dacă nu va trece moțiunea, Grindeanu a răspuns: „Dacă moţiunea nu trece, vom face o analiză, toate opţiunile sunt pe masă (…) Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?! Îmi dau demisia (din fruntea PSD – n.r.), dacă aşa se deblochează situaţia”.

Moţiunea de cenzură va fi votată marți, 5 mai. 

Întrebarea despre AUR la care Grindeanu a refuzat să răspundă

Grindeanu subliniază faptul că „nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune” cu AUR.

„Am spus-o și eu și ceilalți semnatari ai acestei moțiuni. Oricât s-ar încerca să se argumenteze cumva că există această înțelegere, ea nu există. Am spus de multe ori că îmi doresc ca soluția post-moțiune să vină din interiorul partidelor care au format până acum această majoritate”, a precizat Sorin Grindeanu.

El a mai adăugat: „Nu fac majoritate cu AUR. PSD nu va face majoritate de guvernare cu AUR, ne dorim în interiorul aceleiași coaliții. Nu-mi doresc așa ceva, membrii de partid au spus și nici ceilalți (n.r.: AUR) nu au ridicat pretenții de acest tip”.

Întrebat dacă George Simion i-a cerut ceva pentru a semna această moțiune împreună cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Absolut nimic”.

De asemenea, a refuzat să răspundă la întrebarea dacă AUR este un partid extremist, susținând că „nu face caracterizări”.

