Accident cu TIR-uri în Germania, provocat de un șofer român

Un accident rutier în care au fost implicate trei camioane a avut loc miercuri seară într-o parcare de pe autostrada A3, în zona Isarmündung, lângă Deggendorf, pe sensul către Passau. Un pasager a rămas blocat în cabina unuia dintre vehicule, iar parcarea a fost închisă până aproape de miezul nopții.

Potrivit poliției, două TIR-uri erau parcate regulamentar în momentul incidentului. Un al treilea camion, condus de un bărbat de 51 de ani din România, încerca să iasă din parcare. Din cauza unei manevre greșite, șoferul a ieșit prea mult spre dreapta cu autotrenul marca MAN, a atins lateral un camion parcat, iar mai apoi a lovit semiremorca TIR-ului aflat în față.

În urma impactului, camionul românului s-a înfipt în semiremorca celuilalt vehicul, iar pasagerul de 39 de ani a rămas blocat în cabină și a fost scos de echipele de intervenție. Potrivit pnp.de, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri din Deggendorf, Fischerdorf, Plattling și Pankofen, iar un elicopter medical a transportat victima la spital.

Ulterior, autoritățile au anunțat că pasagerul a suferit doar răni ușoare. Șoferul român a scăpat nevătămat, la fel ca ocupanții celor două camioane parcate, care se aflau în pauza de odihnă în momentul impactului.

Pagube de 70.000 de euro și dosar penal

Camionul care a provocat accidentul și semiremorca lovită au fost grav avariate și nu au mai putut circula, în timp ce al treilea vehicul a suferit avarii mai puține.

Poliția estimează că prejudiciul total se ridică la aproximativ 70.000 de euro.

Parcarea a rămas complet închisă până aproape de miezul nopții, iar autoritățile au deschis un dosar penal pe numele șoferului român.

