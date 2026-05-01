O mașină a Poliției Locale Sector 3 a rămas împotmolită pe șantierul de pe Bulevardul Basarabia

Un incident neobișnuit a avut loc pe Bulevardul Basarabia din Capitală, unde o mașină a Poliției Locale Sector 3 a rămas blocată pe șantierul de modernizare a șinelor de tramvai. Imaginile surprinse au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind reacții ironice din partea bucureștenilor.â

Mașina Poliției Locale a devenit subiect de glume pe internet

Evenimentul s-a petrecut în apropiere de intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu, în zona Piața Muncii. Momentan nu se știe cum s-a produs accidentul în urma căruia autospeciala a rămas împotmolită așa cum nu se știe nici dacă mașina de Poliție se află în misiune sau nu.



Chiar și așa, utilizatorii de Facebook nu au ratat ocazia să facă haz de necaz. Mașina Poliției Locale Sector 3 a fost postată pe grupul InfoTrafic București Ilfov și a devenit subiect de glume pe internet.



„Pe ei cine îi amendează pentru parcare neregulamentară?”, a scris un utilizator pe grup, acolo unde a realizat și postarea.



Comentariile ironice nu au întârziat să apară: „Și-a dat singur amendă”, „Dacă le dau părinții mașini puternice” sau „Alo, domnule, nu aveți voie să parcați acolo. Vine poliția locală și vă amendează sau vă ridică mașina”.

În ce stadiu sunt lucrările pentru modernizarea șinelor de tramvai pe Bulevardul Basarabia

Incidentul a avut loc pe șantierul de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia.

Potrivit B365.ro, primele șine au fost montate încă din martie, acestea făcând parte din proiectul „Reabilitare sistem rutier pe B-dul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la capăt terminal Republica”.

Proiectul, care include 1,2 kilometri de cale dublă linie curentă, are o valoare de 39,8 milioane de lei și un termen de finalizare de 12 luni.

Lucrările au început oficial în august 2025, iar dacă ritmul actual se menține, tronsonul ar putea fi finalizat în vara acestui an.

