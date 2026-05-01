Grindeanu a respins ferm aceste afirmații și le-a catalogat drept „o minciună”

Sorin Grindeanu a respins acuzația potrivit căreia PSD ar pregăti suspendarea președintelui Nicușor Dan și a spus că partidul său vizează doar schimbarea premierului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Liderul PSD a susținut că nu există, în acest moment, niciun motiv pentru o discuție despre suspendarea șefului statului și că social-democrații nu susțin un astfel de demers.

„Asta este o altă minciună, şi una din cele mai mari minciuni spuse de premierul Ilie Bolojan. Am explicat pe parcursul tuturor acestor zile că noi avem o moţiune pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan. În niciun caz, dar în niciun caz, nu există vreun motiv în acest moment să discutăm despre suspendări ale preşedintelui şi nici nu sunt de acord cu aşa ceva şi nici nu voi fi de acord cu aşa, nici eu, nici colegii mei din PSD”, a spus liderul PSD, joi seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

PSD spune că ținta este Bolojan, nu președintele

Grindeanu a explicat că discuțiile din PSD vizează exclusiv o moțiune împotriva premierului, nu o acțiune împotriva președintelui. El susține că declarațiile lui Bolojan fac parte dintr-o strategie prin care premierul încearcă să mute atenția de la propriile probleme.

„Este o tactică de a exporta scandalul care îl privește pe el către președinte”, a mai spus Grindeanu, care l-a comparat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan cu fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, susținând că ambii aveau 85% grad de neîncredere din partea populaţiei.

Bolojan: „Nu aș avea încredere în conducerea PSD”

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a declarat că nu poate exclude complet un astfel de scenariu, invocând modul în care au evoluat lucrurile în ultimii ani.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine, dar la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”, a spus premierul, într-o intervenție la Rock FM.

El a criticat dur partidul, acuzându-l de „minciuni”, „lipsă de răspundere”, „dublă măsură” și „limbaj dublu”, spunând că nu se poate baza pe declarațiile liderilor social-democrați.

