Familia bucătarului taiwanezo-român a pregătit ciorba de vită în Canada

Rudele bucătarului Haan Palcu-Chang l-au vizitat în Canada. Musafirii veniți tocmai din România nu puteau rata ocazia să gătească împreună cu bucătarul taiwanezo-român așa că s-au apucat imediat de treabă.

Tanti Lenuța și verișoara lui Haan Palcu-Chang au pregătit ciorba de vită după rețeta tradițională. Momentul a fost filmat și distribuit pe TikTok. Haan Palcu-Chang este cunoscut pentru că promovează bucătăria românească pe TikTok, alături de bunica sa, așa că imaginile au strâns mii de aprecieri.

„Familia mea din România a venit în vizită în Canada așa că era normal să gătim împreună. Astăzi a fost rândul lui tanti Lenuța și ea a făcut ciorba de vită.

Verișoara mea Ana a ajutat-o să taie legumele și pot să spun că a folosit o gamă variată de legume de la mazăre, țelină, ardei, morcovi și cartofi”, a explicat Haan Palcu-Chang, în clipul din mediul online.

Haan Palcu-Chang a filmat fiecare pas al rețetei tradiționale

Celebrul bucătar a filmat fiecare pas al rețetei tradiționale pregătită de familia din România. Bucătarul a glumit și pe seama modului în care femeile taie legumele direct din mână, fără frică.

„Imediat ce le-am curățat, am început să tăiem legumele. Dacă vreodată vedeți pe cineva care taie legumele într-un mod extrem de periculos, așa cum fac tanti și verișoara mea, să știți că așa e normal în România și 100% mâncarea le va ieși bună”, a mai spus el.

Bucătarul taiwanezo-român a adăugat un ingredient special

Tanti Lenuța l-a trimis pe Haan Palcu-Chang în curte să ia leuștean pentru ciorbă, un ingredient despre care bucătarul spune că este „esențial în ciorbele românești”.

„Odată ce au terminat de tocat legumele, m-am dus afară după leuștean sau cum îi spunem noi: planta preferată a fiecărui român în supă”, a mai dezvăluit el în filmare.

Apoi, el a filmat legumele organizate pe culori, în fiecare castron și modul în care tanti Lenuța le-a pus pe fiecare în parte la fiert. La final, când ciorba a fost gata, Haan Palcu-Chang a numit-o pe mătușa sa „regina ciorbelor” și spune că i-a dat nota 10 pentru preparatul delicios.

„Deci trebuie să vedeți cum s-au organizat. Tanti Lenuța este o regină a ciorbelor. A pus legumele, apoi carnea și la final a adăugat verdeața și a fost gata să o mâncăm (…) I-am dat nota 10 plus”, a mai mărturisit el.

Ciorba de vită a stârnit controverse în mediul online

Rețeta filmată de Haan Palcu-Chang a devenit virală și a făcut senzație pe TikTok. Zeci de persoane, atât români, cât și străini au comentat, însă nu toți au fost mulțumiți de modul în care a arătat rezultatul final.

„Am înțeles și știu foarte bine la ce m-am referit !! Nu contează regiunea, pentru mine nu arată cel mai bine ciorba aceasta! Fierbem carnea, niște apă, verdeață și gata ciorba!! Nu așa merge treaba”, a scris un român în comentarii.

Pe de altă parte, au fost și persoane care au apreciat rețeta și chiar au fost fascinate de toate ingredientele pe care familia din România le-a pus în oală.

„Interesant, noi nu am folosit niciodată gulie la ciorbă și nu cred că am mâncat-o vreodată la vreun restaurant de genul ăsta”, „Ce mă bucur să o văd în video pe bunica ta”, „Bună mâncare! Să vă fie de bine”, „Cea mai bună ciorbă, ever! Să aveți poftă”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de români și străini la videoclip.

Haan Palcu-Chang are o poveste de viață impresionantă și a devenit cunoscut ca bucătar în România după ce a participat la Chefi la Cuțite. Tânărul a lucrat ani ca chef la un restaurant renumit din Toronto.

