Tehnologia No Frost: ce implică și cum servește nevoilor tale?

Gheața din combina frigorifică se formează prin vaporii de apă produși de alimente și prin acțiunea de închidere-deschidere a ușii. Aceste cauze conduc la apariția straturilor tot mai dense de gheață pe bobina de răcire. Gheața trebuie eliminată manual, în caz contrar va exercita presiune asupra componentelor, lucru care conduce la creșterea consumului de energie electrică.

Un frigider prevăzut cu tehnologia No Frost blochează depunerea straturilor de gheață, datorită unui mecanism bazat pe o bobină de creștere a gradelor, a unui senzor de temperatură și a unui temporizator. La un interval anume de timp, bobina este acționată prin temporizator și apoi începe să încălzească. Bobina de încălzire este unită cu cea de răcire. Astfel, se topesc straturile de gheață, iar lichidul va curge printr-un canal colector, urmând a fi acumulat într-un spațiu special creat pentru acest proces. Când temperatura atinge 0 grade, atunci se acționează senzorul care blochează încălzirea și readuce fluxul de răcire în parametri normali.

Acum că e clar ce presupune celebra tehnologie No Frost, cel mai probabil te întrebi în ce măsură te ajută aceasta. În primul rând, No Frost este tehnologia care aduce beneficii economice și de calitate. Combinele frigorifice și frigiderele obișnuite se pot dezgheța doar manual, pe când No Frost reduce timpul dedicat acestei activități la minim.

Costurile la facturi scad semnificativ

Dacă deții o combină frigorifică, decongelarea se realizează automat. Procesul de răcire No Frost se realizează cu ajutorul unui curent de aer care circulă în interiorul aparatului. Tehnologia No Frost reglează nivelul de umiditate și astfel este redus riscul apariției picăturilor de apă pe pereții frigiderului sau ai combinei frigorifice.

Persoanele care dețin frigidere side by side sau combine frigorifice No Frost știu deja că această inovație oferă numeroase avantaje care justifică fiecare bănuț investit.

Poți uita de îndepărtarea manuală a excesului de gheață

După cum am menționat anterior, un aparat frigorific No Frost exclude procedura decongelării manuale. Decongelarea se întâmplă automat, deci aparatul tău are șanse mai mari la o viață mai lungă decât în cazul electrocasnicelor frigorifice în care se formează constant bucăți de gheață.

Organizarea confortabilă a alimentelor

Dacă în congelatoarele tradiționale alimentele trebuiau înghesuite sau suprapuse pentru a putea închide corect ușa, acest lucru nu mai este valabil la combinele frigorifice cu răcire No Frost. Design-ul acestora este conceput pentru stocarea alimentelor în funcție de categorii, astfel că nu va mai fi nevoie să amesteci brânzeturile cu carnea sau legumele.

Temperatura constantă

Aparatele frigorifice cu răcire No Frost mențin aceeași temperatură peste tot în interior. Desigur, există modele performante de combine cu fante de răcire individuală pentru fiecare raft.

Costuri mai mici la energie

Combinele No Frost sunt populare și datorită consumului scăzut la energie electrică. Acest atu se datorează gradului optim de izolație caracteristic aparatelor frigorifice No Frost. Pierderile reduse de temperatură la electrocasnicele No Frost permit motorului să nu lucreze continuu.

Este adevărat că o combină frigorifică creată cu tehnologia No Frost presupune costuri mai mari decât cele specifice aparatelor frigorifice tradiționale. Totuși, prima variantă vine la pachet cu o serie de plusuri și tehnologii de ultimă generație care transformă cheltuielile într-o investiție pe ani întregi.

