Tiago, fiul lui Adrian Mutu și al Sandrei, a împlinit recent vârsta de 7 ani, motiv pentru care tatăl său a pus la cale o surpriză mult-așteptată de copil. Băiețelul l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo, aceasta fiind marea lui dorință.

„Vizitând Arabia Saudită, astăzi am trecut pe la baza celor de la Al Nassr. În momentul în care Tiago, fiul meu, a împlinit șapte ani, i-am promis, dacă va fi cuminte, îl voi duce să îl întâlnească pe Cristiano Ronaldo, legenda fotbalului mondial.

Astăzi, acest vis a devenit realitate. Îi mulțumesc mult pentru amabilitate. Tot astăzi, vom asista la derby-ul cu Al Hilal”, a postat fostul decar al echipei naționale pe rețelele sale de socializare.

Tiago este pasionat de fotbal și pare că moștenește talentul tatălui său. Fostul jucător de fotbal își susține fiul și speră să aibă o carieră strălucită ca sportiv. Adrian Mutu a vorbit la un moment dat în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete despre pasiunea lui Tiago pentru fotbal.

„Dezvoltarea unui copil în fotbal poate să fie rapidă și să explodeze. Sau poate fi o dezvoltare mai lentă, așa cum s-a întâmplat în cazul meu, eu am început să joc un fotbal care contează într-adevăr pe la 13-14 ani.

Fotbalul s-a schimbat foarte mult. Pe vremea noastră, ca să zic așa, fotbalul se baza foarte mult pe talent. Acum e totul fizic, prin muncă. Munca bate talentul! Fotbaliștii tineri nu trebuie să uite că mama talentului este repetiția. Nu contează cât de talentat ești, pentru că automatismele se creează prin repetiție și trebuie să repeți de nu știu câte ori.

Când ai o pasiune orice faci nu mai este așa greu și înveți cu plăcere. Așa am fost și eu când eram mic, așa e și Tiago. Cel mic a început să ia mingea de la un an. Acum e orice legat de fotbal, chiar dacă e micuț. Are 6 ani și nu se joacă pe tabletă decât FIFA. E rapidist și va fi greu să mai schimbe ceva, pentru că i-a intrat spiritul ăsta”, a spus Adi Mutu despre mezinul său.

Adrian Mutu, relație tensionată cu fiul cel mare

La doar 22 de ani, Adrian Mutu se căsătorea cu Alexandra Dinu și împreună aveau primul lor copil, pe Mario. Tânărul are acum 21 de ani și s-a mutat de curând în România, după ce a locuit timp de mulți ani în Italia.

După despărțirea de actriță, Adrian Mutu s-a îndrăgostit nebunește de Consuelo Matos Gomez, femeia cu care are două fete, pe Adriana și Maya. Cei doi au divorțat în anul 2013, iar Consuelo și-a luat cele două fete și s-a mutat în Republica Dominicană, unde locuiește și în prezent cu cei doi copii.

În prezent, fostul fotbalist este căsătorit cu Sandra Mutu și împreună au un băiețel în vârstă de 7 ani.

Relația cu fiul cel mare, Mario, este puțin tensionată. „Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii, mai face… la 21 de ani ce poți să faci?! Nu o să stea la birou sau să fie… ușă de biserică. Eu cred că un băiat bine educat. Acum se maturizează și capătă experiență. Îl simt mai responsabil. I-am spus că niciodată nu o să învețe din experiențele frumoase, ci din lucrurile adevărate. O să fie format ca bărbat din deciziile proaste și experiențele greșite pe care le face. Sper să învețe. Are și el perioade și perioade. Noi avem o relație bună. E și el acum bărbățel și vede lucrurile din alte puncte de vedere”, a dezvăluit Adrian Mutu pentru Fanatik.

