Otilia Bilionera și proaspătul ei soț, turcul Bekir Ali, au stat mai mult despărțiți în ultimele șase luni. Cuplul s-a văzut doar două săptămâni în total, perioadă în care Bekir Ali a însoțit-o pe artistă la concertele din Pakistan, iar Otilia a petrecut o săptămână în Turcia. Obstacolul principal în calea fericirii lor este viza pentru România, pentru care soțul vedetei a reaplicat recent.

Cei doi s-au cunoscut la un concert în Turcia, unde Bekir Ali, cu șapte ani mai tânăr decât Otilia Bilionera, s-a îndrăgostit de ea și a dorit-o alături pentru tot restul vieții. Cuplul s-a căsătorit civil anul trecut, Otilia a primit un prețios inel cu safire și diamante. Deși și-au propus să petreacă cât mai mult timp împreună, realitatea a fost diferită.

„E foarte greu. Am stat despărțiți, adică în 6 luni ne-am văzut 2 săptămâni, pentru că eu am avut treabă, nu am putut să-mi las proiectele, plus că este foarte greu cu viza, mai ales de când cu intrarea asta în Shengen a fost închisă ambasada acolo, în Turcia, și când s-a deschis au fost multe cereri. Când o să mă duc în Turcia, o să merg personal la ambasadă cu el: dați-mi viza să pot să-mi aduc soțul în țară! Mă duc și le bat la ușă frumușel”, a spus cântăreața, care peste o săptămână va lua avionul și va ajunge în brațele soțului, potrivit cancan.ro.

Recomandări Ce companii au cele mai multe procese cu Fiscul. Băncile conduc topul general, firmele de stat și cele românești sunt cele mai date în judecată de ANAF | ANALIZĂ

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Pe lângă concertele susținute în Pakistan și Turcia, Otilia a rămas destul de mult timp în România pentru a colabora cu casa de discuri și întreaga echipă în vederea lansării noilor proiecte muzicale. În acest timp, ea a avut sesiuni de studio și diverse filmări.

„O relație așa la distanță de cele mai multe ori nu prea funcționează”

Cu toate acestea, Otilia urmează să plece în Turcia peste o săptămână, unde va petrece timp cu soțul său și va susține mai multe concerte. Aceste cântări nu numai că îi vor permite să fie alături de Bekir Ali, dar vor aduce și venituri suplimentare artistei.

„Eu am card turcesc. Pe baza certificatului de căsătorie mi s-a acordat un an viză de ședere. Pentru mine a fost super simplu și la el foarte greu. A avut viză pentru România, i s-a dat prima dată pentru 3 luni, doar cu o singură intrare și s-a nimerit să vină doar de Crăciun, iar pe întâi ianuarie trebuia să părăsească țară. Și acum a reaplicat, dar au fost întârzieri cu intrarea asta în Schengen. Merge greu treaba, dar o să mă duc personal cu soțul, pentru că nu se mai poate! Îmi propun să iau viza și să vină și el cu mine când am treabă. Știi cum e, o relație așa la distanță de cele mai multe ori nu prea funcționează”, a menționat Otilia, fiind dornică să rezolve cât mai repede situația.

Urmărește-ne pe Google News