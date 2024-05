Usyk a devenit astfel primul campion incontestabil la categoria grea de la Lennox Lewis, încoronat la Las Vegas în 1999.

Lupta dintre Tyson Fury, deținătorul centurii WBC, și Oleksandr Usyk, posesorul centurilor WBA, WBO, IBO și The Ring și IBF, fusese amânată de mai multe ori din cauza accidentărilor ori a „chichițelor” din contract. De această dată, a ajutat și bursa de 180 de milioane de dolari anunțată de organizatori.

După o luptă spectaculoasă în ultimele runde, doi judecători au decis în favoarea lui Usyk, 115-112 şi 114-113, în timp ce al treilea l-a văzut pe englez în avantaj 114-113. Cu toate acestea, victoria ucraineanului părea evidentă. El a fost consecvent în tactica sa, a încasat lovituri, dar a dat mai multe. În runda a noua, Fury a fost numărat şi ar fi putut fi oprit.

La finalul meciului secolului, Usyk și Fury s-au îmbrățișat, iar britanicul l-a felicitat: „Ești un luptător grozav. Felicitări. Să fim toți sănătoși și să îi mulțumim lui Dumnezeu”.

This ringside view when Usyk ROCKED Fury and changed the direction of the entire fight! 😱#FuryUsyk | #RingOfFire | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/V3BeYxRdGz — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 19, 2024

În următoarea sa luptă, Usyk va trebui să-i ofere o revanşă, programată în contractul lor pentru 12 sau 13 octombrie. Însă ucraineanul este acum singurul campion mondial al categoriei, ultimul campion necontestat fiind englezul Lennox Lewis, până la retragerea sa din ring în 2003. Lewis, de 58 de ani, a fost prezent la marginea ringului ca invitat, la fel ca şi americanul Evander Holyfield, în vârstă de 61 de ani, împotriva căruia a unificat titlurile.

Echipat într-un costum tradițional de războinic

În timp ce Usyk a ieşit primul din vestiare într-un costum tradiţional de războinic ucrainean, Fury a sosit într-o ţinută mai normală de box.

USYK HAS ALL THE BELTS AND COMPLETED THE GAME! 🏆 ✅#FuryUsyk | #RingOfFire | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/i4ZimXyHNT — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 19, 2024

Usyk are 101,350 kg, 1,91 m şi acum 22 de victorii, dintre care 14 înainte de limită, 0 înfrângeri, în timp ce Tyson Fury are 118,840 kg, 2,06 m şi 34 de victorii, dintre care 24 înainte de limită, o remiză, acum o înfrângere.

„Mulţumesc foarte mult echipei mele. Este o mare oportunitate pentru familia mea, pentru mine, pentru ţara mea. Este un moment grozav, este o zi grozavă”, a spus Usyk. La finalul meciului, ucraineanul a precizat că este „pregătit pentru o revanşă”.

La meciul de la Riad au asistat personalităţi din lumea mondenă şi a sportului, printre care Cristiano Ronaldo, Neymar sau Jean-Claude Van Damme.

Ronaldo 🤝 Neymar



Was that a Tyson Fury pick there at the end by Neymar? 👀



Buy #FuryUsyk LIVE on TNT Sports Box Office 👉 https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/iYZrPGk3K9 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 18, 2024

