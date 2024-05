„Mereu se întâmplă lucrurile astea într-o căsnicie, adică am fi ipocriți să spunem: mamă, numai lapte și miere. Nu există așa ceva! Dar faptul că am fost de mici, ea avea 16 ani, eu 17 ani, faptul că am crescut împreună, faptul că ne-am modificat comportamentele, faptul că ne-am acceptat așa cum am fost noi ne-a fost mai ușor să știm cine suntem.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am crescut împreună, ne-am crescut unul pe altul. De exemplu, o femeie care are acum 30 și ceva de ani, e cam greu să mai accepte un bărbat lângă ea cum e el, că noi, bărbații, suntem mai copii. Îți dai seama o femeie independentă, are 34 de ani, are banii ei, mereu găsești câte un defect, că nu e perfect. La noi a fost altfel, am fost de mici, am crescut, ne-am modelat unul pe altul, au venit copiii, copiii au fost foarte importanți pentru că ne-au stabilizat relația.

După asta, am învățat mereu din greșelile respective, după asta am făcut și compromisuri, Georgiana a acceptat viața mea că mereu am plecat la București și tot timpul în gale și meciuri și așa mai departe. Acum suntem prieteni, pentru că într-un cuplu trebuie să existe prietenie, ești prieten cu bărbatul, că stați împreună în același loc și mergeți în viață, că altfel nu merge povestea. Trebuie să discuți, să comunici foarte deschis, să bârfești, că bârfa este foarte importantă într-o relație de cuplu”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru Cancan.

Recomandări Ce companii au cele mai multe procese cu Fiscul. Băncile conduc topul general, firmele de stat și cele românești sunt cele mai date în judecată de ANAF | ANALIZĂ

Cătălin Moroșanu, despre relația cu Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Moroșanu și Cătălin Zmărăndescu au participat împreună la Survivor România, dar și la Ferma, în urmă cu câtiva ani, iar anul acesta au revenit la Survivor All Stars. În urma conflictelor pe care le-au avut în sezonul anterior, cei doi nu și-au mai vorbit. Însă, anul acesta a avut loc împăcarea.

„Da, între noi au fost mai multe lucruri nevorbite și în momentul în care ne-am reîntâlnit la Survivor am discutat ca bărbații. Băi, nu mi-a plăcut asta. Mie mi s-a părut…, la fel și el.

Și în momentul când am discutat matur și Cătălin s-a schimbat foarte mult de când a mers pe calea religiei și pe calea lui Dumnezeu, e cu totul alt om. Mă simt împăcat, eu cu Cătălin mă înțeleg foarte bine, chiar o să merg la un grătar la el acasă. Nu există! Ne-am dat seama, eram mai imaturi.

Din 2019, cam așa, după 5 ani, dar acum suntem prieteni foarte buni și sperăm să ne păstrăm relația asta, pentru că nu ai timp, cât să mai stai cu astea după tine?”, a mai spus Cătălin pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News