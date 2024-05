„Trump îl susține pe Iisus, iar fără Iisus, America va cădea”, a declarat Kimberly Vaughn din Florence, Kentucky, în timp ce se alătura altor susținători ai fostului președinte american la intrarea la un miting de campanie lângă Dayton, Ohio.

Multe dintre tricourile și șepcile care au fost purtate și vândute la mitingul din martie proclamau sloganuri religioase precum „Iisus este mântuitorul meu, Trump este președintele meu” și „Dumnezeu, arme și Trump”. Pe tricoul unui bărbat scria: „Make America Godly Again” (Faceți America evlavioasă din nou – n.r.), cu imaginea unui Iisus luminos punându-și mâinile susținătoare pe umerii lui Trump.

Mulți dintre participanți au declarat în interviuri că au crezut că Trump le împărtășește credința și valorile creștine. Mai mulți au citat opoziția lor față de avort și față de drepturile LGBTQ+, în special față de transsexuali.

Nimeni nu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la comportamentul din trecut al lui Trump sau la acuzațiile sale penale actuale, inclusiv cele că a încercat să ascundă plățile de bani pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe porno în timpul campaniei sale prezidențiale din 2016. Susținătorii l-au văzut pe Trump ca reprezentând o religie a celei de-a doua șanse.

Pentru mulți, Trump este un campion al creștinismului și al patriotismului

„Cred că el crede în Dumnezeu și în militarii noștri, în țara noastră, în America”, a declarat Tammy Houston din New Lexington, Ohio.

„Îmi pun familia pe primul loc, iar la o scară mai mare, este America pe primul loc”, a spus Sherrie Cotterman din Sidney, Ohio. „Și aș susține în orice zi a săptămânii un președinte care știe deschis că are nevoie de puterea lui Dumnezeu în locul propriei sale puteri.”

În multe privințe, aceasta este o poveste familiară.

Aproximativ 8 din 10 creștini evanghelici albi l-au susținut pe Trump în 2020, potrivit AP VoteCast, iar un sondaj al Pew Research Center a constatat că o proporție similară l-a susținut în 2016.

Dar acum asistăm la o campanie nouă, iar acest sprijin e în continuare durabil – chiar dacă alegătorii republicani din primele alegeri primare au avut de ales între mai mulți candidați creștini conservatori deschiși, dintre care niciunul nu s-a confruntat cu problemele juridice și acuzațiile de comportament necorespunzător pe care le are Trump. În competițiile primare republicane din Iowa, New Hampshire și Carolina de Sud de la începutul acestui an, Trump a obținut între 55% și 69% din voturile evanghelicilor albi, potrivit AP VoteCast.

Trump a criticat chiar și un concurent, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pentru că a semnat o lege cu restricții stricte asupra avortului. În anii trecuți, figuri politice conservatoare care-l concurau pe Trump l-au prezentat pe aceasta ca fiind prietenos cu comunitatea LGBTQ+.

Donald Trump a fost singurul candidat republican care s-a confruntat cu zeci de acuzații penale, de la acuzațiile că a conspirat pentru a anula înfrângerea sa în alegerile din 2020 până la procesul său actual privind acuzațiile că a falsificat documente de afaceri în încercarea de a influența ilegal alegerile din 2016, plătind pentru tăcerea actriței porno Stormy Daniels în legătură cu o aventură pe care Trump nu a recunoscut-o public.

Trump a fost, de asemenea, singurul candidat republican cu un istoric de aventuri în cazinouri și două divorțuri, precum și acuzații de comportament sexual nepotrivit – unul dintre ele afirmat printr-un verdict al unei instanțe civile.

Alegătorii primari republicani l-au ales totuși în proporție covârșitoare pe Trump.

Acest lucru a frustrat o minoritate de evangheliști conservatori care îl văd pe Trump ca pe un impostor incapabil de căință, care folosește Biblia și sesiunile de rugăciune pe post de simple oportunități de imagine. Aceștia îl văd ca fiind lipsit de o credință reală și confruntat cu acuzații credibile și grave de comportament necorespunzător, în timp ce face campanie cu o retorică incendiară și ambiții autoritare.

Suportul evanghelicilor pentru Trump, intensificat

Karen Swallow Prior, o autoare creștină și cercetătoare literară care s-a pronunțat împotriva îmbrățișării lui Trump de către colegii evanghelici, a declarat că acest sprijin în 2024 este familiar, dar „intensificat”.

În trecut, ea a spus că susținătorii lui Trump sperau, dar nu erau siguri că Trump le împărtășește credința creștină.

„Acum, susținătorii lui cred ce-și spun ei înșiși”, a declarat ea. „În ciuda faptului că Trump ezită în mod clar în ceea ce privește avortul și ezită în ceea ce privește problemele LGBTQ, aceste lucruri sunt pur și simplu ignorate, sunt pur și simplu șterse din discurs”.

La mitingul din Ohio, mai mulți participanți au citat credința lor că Trump a urmat calea creștină de a se pocăi și de a începe o viață nouă.

„Cu toții venim din păcat. Iisus a stat cu păcătoșii, așa că va sta cu Trump”, a spus Vaughn. „Nu este vorba despre locul de unde a venit Trump, ci despre locul unde se îndreaptă și unde încearcă să ne ducă”.

Mitingul din Ohio, ca și alte evenimente ale lui Trump, a prezentat o înregistrare a imnului național cântat de unii dintre cei condamnați pentru infracțiuni legate de atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, pe care Trump i-a numit „patrioți”.

La intrarea la miting, un grup a împărțit pliante care îi îndemnau pe participanți atât să „aibă încredere în Iisus Hristos pentru mântuirea voastră”, cât și să îi susțină pe „patrioții J6” (J6 este o trimitere la data asaltului asupra Capitoliului, 6 ianuarie, n.r.).

Caleb Cinnamon, în vârstă de 37 de ani, din Dayton, s-a identificat ca fiind creștin și a declarat că opoziția față de avort este o prioritate absolută. El a citat cele trei numiri ale lui Trump la Curtea Supremă, care s-au dovedit decisive în decizia din 2022 de anulare a precedentului Roe vs. Wade, care legalizase avortul la nivel național.

„Donald Trump este cu adevărat primul președinte care nu numai că a vocalizat o poziție anti-avort, dar a și pus acțiune în spatele ei”, a spus el. „Republicanii încă din anii 1990 spuneau «Vom face asta în legătură cu avortul», iar apoi nu o făceau”.

Jody Picagli din Englewood, Ohio, a declarat că credința sa catolică și opiniile sale despre avort sunt centrale.

„Sunt o mare adeptă a dreptului la viață”, a spus ea. „Asta este ceva enorm pentru mine. Și doar morala. Cred că busola morală este atât de dereglată în acest moment. Și avem nevoie de religie și de biserică înapoi aici”.

Ea a recunoscut că, având în vedere că Curtea Supremă a predat problema avortului către state, un viitor președinte Trump ar putea să nu aibă niciun impact asupra legislației privind avortul.

„Dar știu că nu va merge niciodată la o clinică de avorturi și nu o va vizita, așa cum a făcut vicepreședintele nostru”, a spus ea, făcând aluzie la turul efectuat de Kamala Harris la o clinică de planificare familială din Minnesota în martie.

Susținătorii creștini ai lui Trump au citat, de asemenea, probleme nereligioase – de la politica externă și imigrație până la prețul benzinei și inflație.

Robert Jones, președinte al Public Religion Research Institute și autor de cărți despre supremația albă în creștinismul american, a declarat că sprijinul puternic al evanghelicilor pentru Trump nu este surprinzător. Dar el a precizat că, într-un sondaj PRRI din 2023, mai puțin de jumătate dintre evanghelicii albi au declarat că avortul este o problemă critică pentru ei personal. Mai mult de jumătate au spus că alte cinci probleme erau critice, inclusiv traficul de persoane, școlile publice, creșterea prețurilor, imigrația și criminalitatea.

„Unul dintre cele mai mari mituri cu privire la sprijinul evanghelicilor albi pentru Trump este această idee că este vorba într-adevăr despre avort și că ei se țin de nas și votează pentru Trump”, a spus Jones.

El a adăugat că retorica lui Trump despre imigranții care „invadează țara și ne schimbă moștenirea culturală” rezonează cu publicul său.

Sloganul „Make America Great Again” („Faceți America măreață din nou”) face ecou unei „viziuni etno-religioase a unei Americi albe și creștine, abia la suprafață”, a spus Jones.

El a recunoscut că liniile rasiale nu sunt absolute, Trump atrăgând susținători de culoare, cum ar fi senatorul de Carolina de Sud Tim Scott.

Mitingul din Ohio a inclus o mare majoritate de participanți albi, dar cu o reprezentare a unor afromaericani și a altor grupuri etnice.

Creștinii, privilegiați în viziunea lui Trump

La începutul acestui an, Trump a atins mai multe rânduri de aplauze când s-a adresat unui public conservator la convenția National Religious Broadcasters.

„Vom proteja creștinii în școlile noastre, în armata noastră și în guvernul nostru”, a spus Trump. „Îl vom proteja pe Dumnezeu în piața noastră publică. (…) Voi proteja conținutul care este pro-Dumnezeu”.

Trump a promis un grup de lucru federal pentru a combate „persecuția împotriva creștinilor din America” și „otrava toxică a ideologiei de gen”, spunând că „Dumnezeu a creat două genuri, masculin și feminin”.

Mitingurile lui Trump preiau simbolurile, retorica și agenda naționalismului creștin, care include de obicei credința că America a fost fondată pentru a fi o națiune creștină și caută să privilegieze creștinismul în viața publică.

Trump a susținut o ediție a Bibliei care include documentele fondatoare ale SUA și versurile piesei „God Bless the USA” (Dumnezeu să binecuvânteze SUA, n.r.) a lui Lee Greenwood.

„Aceasta este o Biblie destinată în mod special unui tip de public evanghelic alb care se consideră moștenitorii de drept ai țării”, a declarat Jones, citând un sondaj PRRI 2023 în care aproximativ jumătate dintre evanghelicii albi au fost de acord că Dumnezeu a vrut ca America să fie un pământ promis pentru creștinii europeni.

Evenimentele de campanie ale lui Trump au aerul unui serviciu religios. Fostul președinte a împărtășit un videoclip „God Made Trump” (Dumnezeu l-a făcut pe Trump, n.r.) care îl prezintă în termeni mesianici. Jones a spus că Trump se bazează pe tema mesianică cu declarații precum: „Nu mă urmăresc pe mine, ci pe tine. Eu doar le stau în cale”.

Dar Mark DeVine, un pastor baptist sudic și profesor de seminar din Birmingham, Alabama, a scris în jurnalul online American Reformer că creștinii conservatori îl susțin pe Trump deoarece „democrații aleși și birocrații nealeși care servesc democrații” au o agendă „malefică” în probleme care variază de la avort la gen, de la graniță la deciziile din pandemie care au ținut bisericile închise.

„Trumpiștii vor să se protejeze pe ei înșiși, pe copiii lor, comunitățile lor și națiunea pe care o iubesc de atacul woke și totalitar care se dezlănțuie acum asupra lor acolo unde trăiesc, lucrează, studiază, se joacă și se închină”, a scris el.

La mitingul din Ohio, unii au spus că ei cred că națiunea sau documentele sale fondatoare, cum ar fi Declarația Drepturilor, au avut origini creștine, deși istoricii contestă astfel de afirmații.

Unii susținători ai lui Trump și-au exprimat speranța pentru o Americă mai creștină.

Thomas Isbell din Greensboro, Carolina de Nord, care de ani de zile montează standuri de vânzare la mitingurile lui Trump din întreaga țară, a declarat că tricourile sale „God, Guns&Trump” (Dumnezeu, arme și Trump, n.r.) sunt cel mai bine vândute.

„Este o țară creștină”, a spus el, adăugând că, dacă ar fi președinte, ar permite doar manifestările religioase publice ale creștinilor.

„Nu vom ridica un templu pentru niciun alt zeu în țara noastră!”, a spus el.

