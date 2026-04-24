După ani petrecuți în unele dintre cele mai competitive campionate din Europa, unde fiecare detaliu contează, de la pregătire până la recuperare, Pantilimon spune că alegerea unui loc în care să trăiască nu mai este una întâmplătoare, ci o continuare firească a aceluiași mindset construit pe teren.

„La un moment dat, nu mai alegi locuri. Alegi standarde. Pentru mine, a contat foarte mult ideea de confort și faptul că ai totul la îndemână, fără compromisuri”, explică fostul portar.

Într-un mediu în care performanța este definită de consecvență și disciplină, spațiul personal devine parte din acest mecanism. Iar pentru sportivii obișnuiți cu ritm intens și presiune constantă, echilibrul dintre activitate și recuperare nu este opțional. BHB Avenue face parte din portofoliul BHB Properties, companie fondată de Ibrahim Bahbahani. Aceasta mizează pe dezvoltări care depășesc ideea clasică de locuință, integrând facilități de tip hotelier și concepte de lifestyle, de la spa și fitness până la servicii de concierge și spații dedicate comunității. Proiectul BHB Avenue, considerat o carte de vizită a dezvoltatorului și premiat în industrie, reflectă această viziune, fiind gândit ca un reper al locuirii premium într-o zonă în plină dezvoltare a Bucureștiului, cu o investiție de zeci de milioane de euro și livrat înainte de termen.

„Dacă ar fi să descriu locul acesta, aș spune că este ca un stadion mic, cochet, cu toate facilitățile posibile și foarte mult stil. Mi se pare că rafinamentul de care dă dovadă BHB își are locul acolo sus, între marii competitori”, spune Pantilimon.

Fostul internațional merge mai departe și compară experiența oferită de proiect cu ideea de echipă, un concept familiar pentru orice sportiv de performanță: „Cu siguranță este un coechipier, și unul de bază, pentru că îți oferă acea liniște și claritate cu care poți merge mai departe.”

Declarațiile sale vin într-un context în care tot mai mulți sportivi aleg să investească în proiecte rezidențiale premium care oferă nu doar locuire, ci un stil de viață complet, integrat. „Cu siguranță voi investi în acest proiect. Ba mai mult, recomand și cunoștințelor. Îmi place ideea de a avea aproape oameni de calitate.Este genul de spațiu în care intri și te relaxezi imediat. Te simți confortabil cu tot ce se întâmplă în jurul tău, iar oamenii din comunitate sunt, la rândul lor, la un nivel ridicat”, adaugă Pantilimon.

Alegerea lui Costel Pantilimon nu este întâmplătoare și vine ca un semnal într-o piață în care standardele sunt în continuă creștere, iar validarea vine din partea celor care sunt obișnuiți să performeze la cel mai înalt nivel. Pentru că, dincolo de teren, performanța continuă. Iar alegerile făcute în afara lui spun, uneori, la fel de mult ca cele din timpul jocului.

Foto: BHB Properties