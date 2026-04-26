Ploiești, un oraș care există doar în imagini

Imaginile au fost postate alături de un mesaj în care municipalitatea promite un proiect „riguros” și „fără compromisuri”. Doar că, dacă privești atent, vei găsi străzi inexistente, denumiri fără sens și o structură urbană care nu seamănă deloc cu Ploieștiul, scrie publicația Prahova Online.

Privite mai atent, imaginile ridică multe semne de întrebare. Potrivit sursei citate, rețeaua de străzi nu corespunde cu nimic din orașul real, iar numele acestora par generate aleatoriu, cu litere amestecate sau combinații greu de citit.

Multe străzi și puncte de interes sunt scrise greșit sau ciudat. De exemplu, apare „Centui Ruinagii” în loc de o denumire reală, iar în zona muzeului scrie „Bogrdutru Muzuma”, o combinație de litere fără sens. Unele străzi au nume deformate sau repetate neclar, iar textul pare generat automat, nu corectat. Foto: Primăria Ploiești / Instagram

În loc să ofere o imagine clară a proiectului, postarea creează confuzie și lasă impresia unui material făcut în grabă, fără verificare.

Promisiuni mari, prezentare discutabilă

Problema nu este doar imaginea în sine, ci și contrastul evident dintre discurs și modul de prezentare. În timp ce Primăria vorbește despre „calitate” și „transparență”, alegerea unei ilustrații generate artificial pentru un proiect de asemenea importanță ridică semne de întrebare.

Pentru mulți, este greu de înțeles de ce nu a fost folosită o hartă reală sau un fragment din documentația oficială.

Imaginea publicată de Primărie pentru viitorul PUG arată un oraș fictiv, cu străzi care nu există în realitate. Foto: Primăria Ploiești / Facebook

Planul Urbanistic General este deja intens dezbătut. Potrivit sursei citate, proiectul a fost criticat de specialiști, iar firma care a lucrat la documentație, pentru care s-au alocat peste 3 milioane de lei, ar fi folosit în mare parte informații disponibile online, fără cercetări în teren.

Zeci de cetățeni și experți au trimis observații legate de acest proiect, sperând că vor avea un impact asupra formei finale.

