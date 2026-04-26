Cel mai grav incident s-a petrecut în municipiul Huși, județul Vaslui, unde peste 150 de metri pătrați din acoperișul unui bloc au fost smulși de vânt și au căzut peste un bărbat. „Din păcate, victima a fost găsită inconștientă, în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale nu au reușit să o salveze”, au transmis autoritățile locale. Mai multe autoturisme parcate în zonă au fost, de asemenea, avariate.

„În condiții de cod portocaliu, acoperișurile, fațadele deteriorate sau panourile devin un risc direct pentru pietoni și locatari” , a declarat un reprezentant ISU, citat de ziarulevenimentul. Autoritățile avertizează asupra necesității consolidării clădirilor vechi pentru a preveni astfel de incidente.

