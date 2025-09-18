1.    Asigură-te că trotineta electrică se potrivește nevoilor tale

Trebuie să alegi o trotineta electrica care să se plieze pe ceea ce ai tu nevoie de la un astfel de scuter. Pentru ce ai nevoie de trotinetă electrică? Vrei să faci naveta cu ea sau o vei folosi doar pentru a te plimba? Cât de des o vei folosi? Dacă răspunzi la aceste întrebări, îți este mult mai ușor să te orientezi după o trotinetă perfectă.

Răspunsurile la aceste întrebări sunt și cele care dictează caracteristicile trotinetei electrice. În funcție de ceea ce ai nevoie, te poți orienta spre un model de trotinetă mai ieftin sau mai scump, spre o trotinetă cu viteză mai mare sau limitată la 25 km/h. Sau spre un model cu autonomie mai mare de până la 60-80 km sau, dimpotrivă, cu autonomie de 25-30 km.

Dacă vei face naveta cu trotineta, iar drumul până la serviciu nu este foarte lung, o trotinetă low cost ți-ar putea fi de ajuns. Dacă, în schimb, plănuiești să ieși din oraș cu trotinetă, vei avea nevoie de un model high-end, cu autonomie, fiabilitate și vizibilitate mai bune. Cu cât traseul pe care vrei să-l faci este mai lung, cu atât trotineta electrică trebuie să aibă durată de viață mai mare și să fie mai confortabilă.

2.    Verifică caracteristicile motorului trotinetei

Cât de puternic este motorul trotinetei? Puterea motorului te ajută să înțelegi cât de rapidă este trotineta, dar și care este capacitatea sa de a urca și depăși diverse situații, ca de exemplu urcarea unui drum mai înclinat.

Acordă, așadar, o deosebită atenție puterii motorului și vitezei maxime pe care o poate atinge trotineta electrica. Pentru oraș, o trotinetă cu motor de 250-350W este mai mult decât suficientă, mai ales dacă este vorba despre plimbări sau navetă.

În schimb, dacă vrei să te orientezi spre un model mai puternic și mai performant, poți alege din modelele de trotinete electrice cu motor mai puternic. Tot ce este peste 350W este bun în astfel de cazuri.

Pentru și mai multă putere, poți alege o trotinetă cu două motoare. Și trotinetele cu două motoare sunt foarte populare. De multe ori, însă, acestea au prețuri mai mari, ca urmare trebuie să-ți pregătești un buget destul de generos. Dacă o trotinetă simplă, motor de până în 350W costă până în 2500 de lei, una cu două motoare puternice poate ajunge la 8-9000 de lei. Ba chiar vei întâlni modele care depășesc 10.000 de lei.

Cu cât motorul unei trotinete este mai mare, cu atât aceasta va putea atinge viteze mai mari. Ai grijă doar că viteza maximă legală este de 25 km/h.

3.    Verifică autonomia bateriei trotinetei

Autonomia trotinetei electrice este la fel de importantă. În funcție de cum ai nevoie de trotinetă și cât de mult, orientează-te spre o trotinetă cu autonomie mai mare sau mai mică. Pentru navete mai lungi, autonomia ar trebui să fie mai mare. Caută modele care să ofere cel puțin 30-40 km.

Există și modele cu autonomie mai mare, de 60-80 km, însă acestea au prețuri mai mari și, de cele mai multe ori, sunt mult prea puternice pentru o simplă navetă zilnică. Cele mai comune trotinete cu cele cu autonomie de 25-30 km. Acestea sunt și mai accesibile în ceea ce privește prețul. Nu trebuie să cheltui neapărat o avere pentru a te bucura de o autonomie baterie bună.

Și că tot suntem la capitolul baterie, mare atenție și la timpul de încărcare. Verifică în cât timp se încarcă bateria trotinetei. Sunt trotinete care se încarcă foarte lent, ca urmare trebuie lăsate peste noapte la încărcare sau chiar mai mult.

4.    Verifică greutatea și dimensiunile trotinetei

O trotineta electrica bună nu trebuie să fie nici prea ușoară, dar nici prea grea, mai ales dacă dorești să folosești trotineta pentru navetă. Greutatea este cu atât mai importantă cu cât uneori vei fi nevoit să urci cu trotineta la etaj, să o pui în mașină sau să o iei cu tine în alte locuri.

Dacă aceasta este ușoară, și are o greutate de până în 15-20 kg, atunci o vei muta dintr-un loc într-altul mai ușor. Iar dacă trotineta este și pliabilă, cu atât mai bine. Ba chiar îți recomandăm să iei în calcul o trotinetă pliabilă, pentru că astfel ți-e mult mai lejer să o manevrezi când nu ai nevoie de ea.

Materialele folosite pentru fabricarea cadrului, sistemul de frânare, bateria și tipul de motor sunt elemente care influențează greutatea. O trotinetă mai ușoară este de preferat în detrimentul uneia care, deși mai ieftină, are o greutate mai mare.

Cât despre dimensiuni, să nu fie prea mare. În funcție de greutatea ta, de înălțime și de preferințe, alege o trotinetă electrică care să-ți fie pe plac.

5.    Citește recenziile altor utilizatori

Cum este, de fapt, trotineta electrică? Cum se comportă? Este trotineta electrică așa cum se specific că este? Dacă vei citi recenziile utilizatorilor, și-ți recomandăm să o faci, îți vei putea face o idee despre trotineta pe care te gândești să o cumperi.

Există situații în care trotineta electrică nu se ridică la nivelul așteptărilor. Vezi ce scriu alții despre modelul de interes pentru tine. Care sunt avantajele trotinetei? Își merită banii? Care sunt punctele sale forte și cu se comportă când este testată?

Importante, pe lângă toate acestea, mai sunt și designul și sistemul de iluminare. Trotineta electrică trebuie să te atragă, în primă fază, să fie o culoare care-ți place, să aibă un design atrăgător, prietenos cu utilizatorul. Sistemul de iluminare trebuie să existe pentru a te putea face vizibil în trafic. De asemenea, orientează-te spre o trotineta electrica confortabilă, cu roți mai mari, de 10 inch.

