Cum arată jobul de la care nu mai vrei să pleci?

Un astfel de job cu care stabilești o relație de lungă durată e chiar cel de Consultant Financiar, despre care poți afla mai multe dând click pe numele rolului. Vei descoperi în acel articol ce presupune jobul, cu ce abilități trebuie să vii la început și ce abilități dezvolți pe parcurs, plus alte lucruri super practice. Acum, îți vom prezenta această poziție din 3 perspective diferite, toate ale unor consultanți financiari din cadrul NN, fiecare cu cel puțin 9 ani de carieră în companie.

Lia Sîrbu, Consultant Financiar V.I.P. (Cluj-Napoca), parte din echipa NN de peste 22 ani

Când și cum te-ai alăturat echipei NN? Ce presupune rolul tău curent?

M-am alăturat echipei NN în anul 2000, când eram studentă în ultimul an de facultate, cu gândul că va fi un job temporar. Am început ca asistent de consultant financiar și sunt în continuare în echipă, după mai bine de 22 de ani. În prezent, rolul meu este să identific nevoile clienților și să le ofer cele mai bune soluții. Astfel, clienții mei stau liniștiți știind că orice s-ar întâmpla, familia și cei dragi sunt în siguranță din perspectivă financiară. Activitatea mea de zi cu zi constă în a administra portofoliul de clienți, a rezolva situațiile care apar, a lua recomandări, a stabili întâlniri cu potențiali clienți și a avea discuții particulare cu fiecare pentru a găsi cea mai bună variante pliată pe nevoile lor.

De ce ai ales domeniul asigurărilor și care sunt lucrurile care te-au motivat să rămâi atât timp în aceeași companie?

Meseria m-a ales pe mine. A fost o întâmplare fericită că am ajuns să lucrez în asigurări la NN și mi-am dat seama pe parcursul anilor că acest job mi se potrivește mănușă. Munca îmi aduce bucurie prin interacțiunea zilnică cu clienții, iar în urma sfaturilor pe care le ofer acestora, știu că lucrăm împreună pentru asigurarea unui viitor financiar mai bun pentru ei și familia lor. Apreciez flexibilitatea programului și satisfacția de a vedea oamenii cu mai puține griji decât înainte de a-mi deveni clienți și cu mai multă încredere în viitor. Reușesc să le transmit încrederea în mine și în compania pe care o reprezint și asta mă aduce mai aproape de ei, iar faptul că le ascult poveștile de viață ne apropie, ajungând să mă împrietenesc cu majoritatea clienților. Îmi mai place și că la NN suntem o comunitate închegată și abia așteptăm să ne întâlnim cu diverse ocazii, iar acest lucru ne face să simțim că suntem parte din NN și că ne putem baza unii pe alții.

Multe lucruri s-au schimbat din anul 2000 până acum. Cum s-a transformat NN în tot acest timp?

La începuturile mele în NN, totul era pe hârtie. Toate calculele soluțiilor oferite clienților se făceau manual după un ghid. Am ajuns între timp să avem soluții digitalizate, iar în timpul pandemiei și după, am putut lucra online, oferind clienților o experiență complet digitală, lucru care nu credeam că va fi posibil vreodată. Digitalizarea și automatizarea proceselor ne ușurează enorm munca de zi cu zi și oferă oamenilor o interacțiune simplă și rapidă cu produsele lor, de la achiziție și până la accesarea beneficiilor.

Ioana Avram, Consultant Financiar V.I.P. (București), parte din echipa NN de aproape 10 ani

Ce te-a atras la jobul de consultant financiar și ce te-a convins să continui în această carieră?

Flexibilitatea programului și posibilitatea de a aloca cât timp îmi doresc acestui job. Spre exemplu, atunci când aveam 23 ani, puteam fi prezentă la cursurile de la facultate, iar acum am timp pentru familie, vacanțe ori hobby-uri. Când eram mică, primeam des clasica întrebare: „Ce vrei să te faci când o să fii mare?”, iar eu răspundeam „vânzătoare”. În viziunea mea, să fiu „vânzătoare” însemna să cunosc foarte mulți oameni din domenii diferite și să socializez, nu-mi doream un job în care să stau închisă într-un birou timp de 9 ore. Astăzi tocmai asta fac: cunosc zilnic oameni diferiți și descopăr lucruri la care nici nu mă gândeam. De-a lungul celor 10 ani, am dezvoltat o relație cu toți clienții, am aflat multe povești de viață și am avut câte ceva de învățat de la fiecare.

Un alt aspect care m-a atras la acest job a fost posibilitatea de a câștiga pe măsura activității și eforturilor depuse. Stabilitatea financiară este foarte importantă pentru noi toți. Dacă la 23 ani îmi doream să am bani pentru ieșiri în oraş și vacanțe, pe măsură ce timpul a trecut și mi-am întemeiat o familie, mi-am dorit să ajung la independență financiară. Acum știu că orice s-ar întâmpla, pot să trăiesc liniștită cinci ani doar din economii și investiții. Încerc să-i învăț aceste lucruri și pe clienții mei.

De ce ai ales domeniul asigurărilor și care sunt lucrurile care te-au motivat să rămâi în echipa NN?

Nu cunoșteam prea multe despre acest domeniu la 23 ani, dar în timp am descoperit nevoia oamenilor de a fi protejați și organizați financiar. Deși toată lumea are acces la informații, am observat că oamenii au nevoie de alte persoane care să-i îndrume. Un consultant financiar oferă soluții pentru externalizarea principalelor riscuri pe care le întâlnim în viață. Atunci când clienții îmi spun că în sfârșit au reușit să economisească sau că asigurarea de sănătate le-a oferit susținere financiară când au avut nevoie de operații sau tratamente, îmi dau seama că am contribuit la liniștea lor și acest lucru mă motivează să fac mereu mai mult. NN ne oferă un cadru solid pentru dezvoltarea profesională, având grijă să investească în evoluția noastră și să ne motiveze să fim mereu mai buni.

Care a fost evoluția ta profesională în NN? Ce ai învățat, cum te-ai dezvoltat și care consideri că au fost de-a lungul timpului cele mai importante realizări în activitatea ta?

De la consultant începător, am ajuns să fiu manager după numai 2 ani, iar de 5 ani sunt consultant VIP. Îmi plac provocările și am vrut să văd ce înseamnă să conduci o echipă. După 2 ani, cu experiența acumulată, am trecut la o nouă etapă în care mi-am stabilit ca obiective să devin cel mai bun consultant din agenția mea și în Top 20 cei mai buni consultanți cu experiență din țară. Am reușit acest lucru, iar când am ajuns în Top 20 în 2018, eram cel mai tânăr consultant în această categorie. În prezent, gestionez un portofoliu cu peste 1.000 de clienți și am creat un modul de cursuri de educație financiară pe care îl susțin în fața a zeci de persoane.

Titus Turcan, Consultant Financiar (București), parte din echipa NN de aproape 12 ani

Care este rolul tău la NN și cum arată activitatea ta de zi cu zi?

Sunt consultant financiar, însă am evoluat în treptele de carieră în domeniu, ajungând de 3 ani la cel mai înalt nivel. Activitatea mea de zi cu zi se bazează foarte mult pe organizare, însemnând că am o rutină de la care mă abat doar în situații excepționale. Fiind extrem de matinal de fel, activitatea mea începe în fiecare zi la 7:30, dacă lucrez de acasă, sau la 8:30, dacă merg la birou. Nu sun clienții înainte de 9:30 și până atunci pun la punct toate lucrurile pe care vreau să le fac în ziua respectivă. În rest, programul se adaptează întotdeauna în funcție de întâlnirile pe care le stabilesc, însă planificarea de dimineață este cea mai importantă pentru mine.

Ce îți place cel mai mult la jobul tău? Ce îți dă energie, ce te motivează, ce impact ai în viețile clienților și cum arată relația ta cu ei?

Faptul că îmi pot face programul așa cum vreau, însă această flexibilitate consider că vine doar după ani buni de muncă în care efortul a fost susținut, iar culegerea roadelor în acest domeniu implică și acest program flexibil. Ce îmi dă energie? Sunt multe lucruri, însă primul cu care aș începe este faptul că sunt plătit pentru performanțele pe care le am și ziua în care intră salariul îmi aduce satisfacție și energie pentru a continua. Cu toate acestea, nu doar asta contează. Sunt și multe provocări, iar aceste momente trebuie într-un fel compensate. Este foarte importantă interacțiunea cu oamenii, crearea unor relații de prietenie cu ei și faptul că sun sau sunt sunat de clienți și pentru lucruri care nu țin de asigurări. Am primit ajutor de la clienții mei atunci când am avut nevoie și, la rândul meu, am încercat să fac același lucru.

Care sunt cele mai interesante aspecte ale acestui job, pe care nu le găsești în multe alte roluri?

Viața în NN nu este niciodată plictisitoare. Mereu apar situații noi, oameni noi și atunci când ai impresia că nimic nu te mai poate surprinde, realizezi că mai sunt multe de învățat, de văzut și de făcut. Iar NN, fiind încă de la început lider de piață, întotdeauna a dat tonul în industria asigurărilor de viață. Dacă este un loc unde chiar poți învăța și evolua, NN este acela. Lucrurile se întâmplă mai repede ca în alte părți, iar oamenii de aici știu foarte mult și sunt deschiși în a împărtăși din experiențele și cunoștințele lor.

Dacă ar fi să tragem câteva concluzii la finalul acestor 3 interviuri, una dintre ele ar fi că meseria de consultant financiar poate reprezenta o carieră de cursă lungă pentru cei pasionați de domeniu. Printre plusurile acestei meserii se numără oportunitățile de creștere profesională și personală, satisfacția de a ajuta oamenii să-și atingă obiectivele financiare și posibilitatea de a lucra într-un mediu dinamic și plin de provocări. De asemenea, un consultant financiar are oportunitatea de a lucra cu o gamă largă de clienți și de a dezvolta abilități de comunicare și relaționare. Totodată, munca sa poate fi extrem de variată și interesantă, deoarece trebuie să fie capabil să ofere sfaturi și soluții adaptate la nevoile și obiectivele specifice ale fiecărui client. În general, meseria de consultant financiar poate fi o carieră stimulativă pentru cei care sunt pasionați de finanțe și sunt dornici să ofere soluții financiare de calitate, pentru a ajuta oamenii să-și realizeze obiectivele. Flexibilitatea este un alt numitor comun punctat de cei care aleg să ocupe această poziție în cadrul NN.

Dacă simți că rolul de consultant financiar ți se potrivește și ți-ai dori să te alături echipei NN, găsești poziții deschise atât pe pagina de Cariere a companiei, cât și pe platforma eJobs. Îndrăznește să aplici!

