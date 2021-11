Cu atât de multe întâlniri familiale și sărbători la care participăm, de multe ori uităm să acordăm o atenție sporită stării de sănătate și să avem grijă de noi înșine. Din acest motiv, adesea, după sărbătorile de iarnă, putem resimți stări de depresie ori anxietate. Alimentația joacă un rol important în menținerea unei stări bune de sănătate, la fel ca și stilul de viață activ.

Pentru a trece iarna fără probleme fizice sau psihice, este important să luăm câteva măsuri de protecție.

O dietă echilibrată

Fructele și legumele sunt alimente care nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică, mai ales în timpul sezonului rece. Acestea contribuie la întărirea sistemului imunitar, care apoi poate lupta mai ușor cu factorii care pot afecta sănătatea. Vitamina C, cunoscută și sub numele acid L-ascorbic, sprijină sistemul imunitar, încurajează producția de celule albe, care ajută la protejarea organismului împotriva infecțiilor, și are rol antioxidant, susținând funcția de barieră a pielii. Printre fructele și legumele bogate în vitamina C se numără citricele, coacăzele negre, căpșunele, broccoli, varza Kale, ardeiul și spanacul.

De asemenea, unele ingrediente folosite în prepararea gustărilor contribuie la întărirea sistemului imunitar. De pildă, când vine vorba despre beneficii turmeric, stimularea imunității este printre cele mai importante. Acest lucru se întâmplă datorită curcuminului, pigmentul galben care se găsește în turmeric și este integrat în dietele și suplimentele alimentare pentru proprietățile sale benefice.

Un stil de viață activ

Când temperaturile scad, motivația de a ieși afară și de a petrece timp în aer liber este, de asemenea, în scădere. Însă este important să îți stabilești o rutină zilnică de activități fizice, pentru a-ți menține starea de sănătate. În cazul în care expunerea la razele soarelui este redusă, poate apărea deficitul de vitamina D, ceea ce îți va afecta bunăstarea generală. Așadar, oricând ai câteva minute libere, mergi la o plimbare prin parc ori la patinoar.

O hidratare constantă

Ne amintim să bem cel puțin doi litri de apă pe zi cu precădere în sezonul cald, însă este important să ne hidratăm constant și iarna, cu atât mai mult când facem exerciții în aer liber. Când purtăm mai multe haine și facem sport afară, probabilitatea să transpirăm este foarte mare, iar nevoia de hidratare apare instant.

Totodată, este recomandat să limităm consumul de alcool, cafea și ceai, întrucât acestea sunt băuturi care ne pot deshidrata.

Un somn de calitate

Somnul este vital în toate procesele organismului. Odihna ne ajută să funcționăm optim atât din punct de vedere cognitiv, cât și fizic. Recomandarea specialiștilor este de a dormi opt ore pe noapte. Chiar dacă în sezonul rece avem tendința să lenevim mai mult, întrucât temperaturile scăzute și vremea capricioasă ne îmbie la somn, este indicat să nu exagerăm. Obiceiurile de somn nu ar trebui să se schimbe în funcție de sezon.

O atenție sporită acordată alimentației, somnului și hidratării, precum și un stil de viață activ contribuie la menținerea unei stări de sănătate bune în orice perioadă a anului.

Sursă foto: Unsplash

