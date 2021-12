Cum să câștigi timp la cumpărături în prag de sărbători - vezi ce simplu e

Înainte de liniștea de sărbători, vine febra cumpărăturilor, sigur o simți deja de la începutul lunii decembrie. Pentru că, oricâtă plăcere îți face să iei cadouri pentru cei dragi, mai sunt pe listă și cumpărăturile pentru masa de Crăciun și pentru casă. Și astfel, orice destinație de shopping are ideal și un moment de aprovizionare cu cele necesare, cum ar fi la Carrefour, aflat în multe din centrele comerciale unde ai de bifat toate cumpărăturile utile. Coșul de cumpărături crește în această perioadă iar, odată cu el, crește și timpul petrecut în magazin, unde agitația e în toi, iar cozile devin tot mai lungi.

De-ar fi un buton prin care să poți accelera tot procesul cumpărăturilor și să scapi mai repede! Să vezi ce-ți place, să alegi, să termini imediat.

Există însă ceva mai bun decât un buton: funcția Self Scan din aplicația Carrefour, o metodă super simplă și ușor de folosit, care îți permite să scanezi codul de bare al fiecărui produs dorit, pe măsură ce îl adaugi în coș, și să alegi direct din aplicație cantitatea dorită. Cu alte cuvinte, cumperi 3 pungi de făină, scanezi una și mai dai un click în aplicație pentru a selecta numărul de exemplare. Durează câteva secunde pe ceas.

Și, pentru că tot vorbim de un număr mai mare de produse, trebuie să știi că oricâte ți-ai adăuga în coș, când ai terminat, plătești suma totală pe baza unui cod unic generat automat în aplicație și poți folosi atât casele tradiționale, cât și la cele self-check-out pentru acest ultim pas. În același timp, nu trebuie să îți așezi deloc produsele pe bandă și nici nu trebuie să reiei scanatul sau – cine știe – să aștepți încă un cod de la casă ca mai apoi să ți se genereze un alt cod. Nici vorbă! Tot ce îți rămâne de făcut la final este să scanezi la casă acest cod unic pentru întregul coș pregătit și să achiți.

Pentru că Self Scan este bazat pe un sistem de identificare performant, produsele se scanează extrem de repede, ceea ce face experiența la cumpărături confortabilă – fără obstacole, fără timpi morți, fără erori. Totul foarte eficient. Vezi, alegi, scanezi. De altfel, poți economisi peste 15 minute la un coș de 300 de RON, cu aproximativ 30 de articole. Iar cu cât coșul este mai mare, cu atât economisești mai mult timp, așadar vești bune dacă vrei să vrei să bifezi mai multe printr-un singur drum la Carrefour – și știm că vrei! – cumpărând atât alimente sau decorațiuni pentru tine, cât și cadouri pentru cei dragi.

Dar mai departe de eficiență, Self Scan îți oferă control deplin asupra întregului proces de shopping, ceea ce creează o experiență îmbunătățită la cumpărături. Te miști în ritmul tău și nu depinzi de nimeni altcineva. Nu în ultimul rând, Self Scan înseamnă siguranță mai mare în contextul în care îți reduci timpul petrecut într-un spațiu închis alături de alte persoane, atingi mai puține suprafețe și îți este mai ușor să păstrezi distanța, mai ales dacă alegi ca la final să plătești la casele self-check-out, un alt instrument care te ajută să eficientizezi procesul de shopping.

Datele Carrefour România arată că aceste beneficii sunt apreciate pe tot parcursul anului, nu doar în prag de Sărbători – din ce în ce mai mulți români folosesc această funcție: valoarea tranzacțiilor prin Self Scan a crescut de 10 ori în ultimul an, iar în unele hipermarketuri Carrefour, aproape 10% din vânzări sunt realizate prin funcția Self Scan – ea fiind disponibilă în toate magazinele din rețea, fără limitare, și poate fi folosită la orice casă disponibilă, fie ea cu casieri sau automată.

Soluția Self Scan a fost dezvoltată de Carrefour România în 2016 și îmbunătățită constant de atunci. În prezent, ea este integrată în aplicația Carrefour, ceea ce îi facilitează alinierea automată și cu programul Act For Good, unic în România, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Prin fiecare sesiune de shopping, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, donând către cauzele din aplicație, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Totul integrat în aplicația Carrefour, un hub unic pe piața locală de retail, disponibilă gratuit în App Store, Google Play, cât și în Huawei App Gallery. Astfel, clienții pot vedea direct reducerea aplicată produselor și numărul de puncte colectate în timp real, pe măsură ce scanează prin Self Scan.

Simplu, rapid și sigur. Folosește și tu funcția ca să scapi mai repede de stresul cumpărăturilor și folosește timpul câștigat pentru activități cu cei dragi!

