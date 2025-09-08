Aurul nu oxidează ca alte metale, dar nu este imun la uzură. Transpirația, cosmeticele, clorul din piscină sau chiar simpla expunere la aer pot modifica ușor nuanța bijuteriilor. De aceea, este important să le cureți periodic, chiar dacă nu le porți zilnic. În plus, o brățară curată și îngrijită nu este doar mai frumoasă, ci și mai confortabilă la purtare.

Ce tip de aur ai și cum îl recunoști

Nu toate brățările din aur se comportă la fel. Aurul galben este cel mai ușor de întreținut. Rezistă bine în timp și își păstrează culoarea fără mari bătăi de cap.

Aurul alb, în schimb, are un strat subțire de rodiu aplicat la suprafață pentru a-i da acel luciu argintiu. Acest strat se poate estompa în timp, iar brățara poate căpăta un aspect mat.

Aurul roz este delicat și sensibil la anumite substanțe, mai ales din cauza cuprului din compoziție. De aceea, este important să știi ce tip de aur ai, ca să alegi metoda corectă de curățare.

Cum cureți corect brățările din aur acasă

Dacă vrei să cureți brățări aur damă la tine acasă, poți face asta foarte simplu, cu produse pe care probabil le ai deja. Ai nevoie doar de apă călduță, puțin detergent lichid (fără parfum sau coloranți), o periuță de dinți cu peri moi și o lavetă moale. Amestecă apa cu detergent, scufundă brățara timp de 10-15 minute, apoi curăț-o ușor cu periuța, insistând în zonele greu accesibile. Clătește bine cu apă curată și las-o să se usuce natural, pe o cârpă curată.

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Dacă brățara e foarte murdară, poți adăuga o linguriță de amoniac în apă. Ai grijă, însă: nu folosi această metodă dacă bijuteria are pietre lipite sau alte elemente delicate.

Pentru aurul roz, evită amoniacul sau oțetul. Folosește doar apă cu detergent sau, pentru un efect blând, sucul de lămâie diluat. Aurul alb, mai ales dacă a pierdut din stratul de rodiu, este mai bine să fie curățat de un specialist, pentru că anumite substanțe pot agrava pierderea luciului.

Greșeli pe care să le eviți

Mulți folosesc pastă de dinți sau bicarbonat pentru a curăța aurul. Nu e o idee bună. Acestea pot zgâria suprafața brățării și, în timp, pot duce la pierderea luciului natural. La fel, nu freca bijuteriile cu perii dure, nu le scufunda în soluții agresive și nu le curăța dacă nu ești sigur de compoziția lor. De exemplu, o brățară cu charmuri lipite sau cu pietre delicate poate fi afectată serios de o curățare necorespunzătoare.

Ce faci ca să nu fie nevoie să le cureți prea des

Cel mai simplu mod de a prelungi viața brățărilor din aur este prevenția. Scoate-le când faci duș, când mergi la sală, când folosești produse de curățenie sau când intri în piscină. Nu le păstra la grămadă cu alte bijuterii din argint sau metale comune, pentru că pot apărea reacții chimice. Ideal este să le depozitezi separat, în cutii speciale sau în săculeți textili.

Recomandări Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Dacă ai o brățară foarte dragă, poate una moștenită sau primită cadou, du-o o dată pe an la un bijutier pentru o curățare profesională și verificarea sistemului de închidere.

Brățările din aur sunt piese valoroase, atât prin aspect, cât și prin semnificație. Cu puțină grijă, pot străluci frumos zeci de ani. Iar dacă deja știi cum să le îngrijești corect, poate e momentul să îți completezi colecția cu un nou model. Găsești brățări din aur elegante și moderne pe aur585.ro.

Foto: aur585.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE