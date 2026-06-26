Pentru multe companii, raportarea ESG nu începe cu redactarea raportului, ci cu o provocare mult mai practică: unde sunt datele, cine le deține, cum sunt colectate și cât de ușor pot fi verificate. În lipsa unui proces clar, informațiile ajung să fie împărțite între fișiere Excel, emailuri, documente locale, departamente diferite și puncte de lucru care folosesc propriile metode de raportare.

Stratos Management a dezvoltat StratoScope pornind de la această realitate întâlnită în proiecte concrete de mediu, carbon și sustenabilitate. Platforma a fost lansată în anul în care Stratos marchează 10 ani de activitate și reflectă experiența acumulată de echipele sale în lucrul direct cu organizații care trebuie să își calculeze amprenta de carbon și să pregătească raportări ESG conforme.

De ce Excel nu mai este suficient pentru echipele ESG

Fișierele Excel pot funcționa în etapele incipiente, atunci când volumul de date este redus și procesul este gestionat de o echipă restrânsă. Odată ce cerințele cresc, apar dificultăți: versiuni diferite ale aceluiași document, lipsă de trasabilitate, consolidare manuală, verificări repetate și un efort semnificativ pentru pregătirea auditului.

Pentru echipele din departamentele de sustenabilitate, financiar, audit, conformitate și management, această fragmentare înseamnă mai mult timp petrecut cu verificarea datelor și mai puțin timp dedicat analizei și deciziilor. În contextul CSRD/ESRS, datele ESG trebuie să fie nu doar colectate, ci și structurate, documentate și ușor de urmărit până la sursă.

StratoScope transformă procesul într-un sistem trasabil

StratoScope este o platformă modulară SaaS pentru calculul amprentei de carbon și raportarea de sustenabilitate. Platforma ajută companiile să reducă efortul manual, să crească trasabilitatea datelor și să pregătească mai eficient raportarea și auditul.

Diferențiatorul StratoScope constă în faptul că platforma nu a fost gândită ca un software generic, ci a fost dezvoltată pornind din experiența practică acumulată de Stratos în proiecte reale. Soluția combină componenta digitală cu expertiza tehnică necesară pentru configurarea corectă a procesului, mai ales în etapele inițiale, când companiile trebuie să stabilească metodologia, limitele de raportare și logica de colectare a datelor.

SaaS, consultanță și modularitate

Un avantaj important este combinația dintre platformă SaaS și consultanță. StratoScope poate fi utilizată independent de echipele interne ale companiilor sau împreună cu consultanții Stratos, pentru suport personalizat, validare tehnică și clarificări metodologice. Acest model este relevant pentru companiile care nu vor doar un instrument digital, ci și un cadru corect de lucru.

Modularitatea oferă flexibilitate. O companie poate extinde utilizarea platformei în timp, pe măsură ce raportarea ESG devine mai matură la nivel intern. Astfel, tranziția de la fișiere separate la un sistem digital nu trebuie să însemne schimbări bruște sau greu de gestionat.

Două module pentru raportare și calculul emisiilor

Platforma are două module principale: calculul amprentei de carbon și raportarea de sustenabilitate. Modulul de carbon acoperă emisiile Scope 1, 2 și 3, conform GHG Protocol, iar modulul de raportare ESG ajută la colectarea și organizarea informațiilor conform cerințelor CSRD/ESRS.

StratoScope este fundamentată pe metodologii și repere recunoscute, precum GHG Protocol, CSRD/ESRS, DEFRA și EXIOBASE. În plus, include funcționalități pentru colectare de date, validare și structurare, calcul și consolidare, monitorizare de indicatori, raportare și audit. Platforma integrează și scenarii what-if, AI pentru structurarea conținutului, colaborare între echipe și organizare pe locații.

Prin urmare, munca echipelor din departamentul de sustenabilitate se schimbă. Accentul se mută treptat de la urmărirea manuală a informațiilor la analiză, coordonare și pregătirea deciziilor. Pentru companii, raportarea ESG auditabilă nu mai este doar un rezultat final. De acum, este un proces construit pas cu pas, cu date clare, trasabile și utile pentru management.

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