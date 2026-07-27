Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Banat

Până în data de 6 august vremea se va afla într-un proces de încălzire, va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade în prima zi, până în jurul a 38 de grade, la mijlocul celei de a doua săptămâni.

În perioada următoare, temperaturile diurne vor scădea treptat, dar canicula și disconfortul termic vor persista. Media minimelor termice va scădea de la 17 grade, la 14 grade în dimineața zilei de 29 iulie, va crește cu aproximativ 5 grade până la începutul lunii august, apoi va avea variații între 18 și 20 de grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima zi și posibil după data de 5 august

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Crișana

Până la mijlocul celei de a doua săptămâni vremea se va încălzi, va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua. Temperaturile maxime vor fi în medie de 29 de grade în zilele de 27 și de 28 august și vor urca până spre o medie de 39 de grade, în data de 5 august.

Ulterior vor scădea treptat, dar în continuare va fi caniculă și disconfort termic. Media minimelor termice se va situa în jurul a 15 grade până la mijlocul primei săptămâni, va crește cu 4…5 grade până la finalul acesteia, iar în cea de a doua se va situa între 17 și 21 de grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima zi și posibil după data de 5 august

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Transilvania

În primele trei zile de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Ulterior, vremea va deveni călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de peste 30 de grade, chiar caniculară (maxime termice în medie de 35…36 de grade) în intervalul 1 – 7 august.

Minimele termice vor avea variații între 10 și 14 grade în prima săptămână și între 14 și 18 grade în cea de a doua săptămână. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile din interval și cel mai probabil după data de 5 august.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Maramureș

Media maximelor termice va crește de la 26…27 de grade în primele două zile, până la 37…38 de grade între 2 și 6 august, apoi va scădea spre 31 de grade la finalul intervalului de prognoză. Caniculă și disconfort termic accentuat vor fi în primele 6…7 zile ale lunii august.

Media minimelor termice va scădea de la 14…15 grade, la 12 grade în dimineața zilei de 29 iulie, va crește cu 6…7 grade până la mijlocul celei de a doua săptămâni, pentru ca în ultimele zile din interval să aibă o tendință de scădere. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile și cel mai probabil după data de 5 august.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Moldova

La începutul intervalului de prognoză vor mai fi ușoare variații termice în jurul normelor perioadei, cu media maximelor de 27…31 de grade și a minimelor de 13…17 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi treptat, va deveni călduroasă, caniculară după data de 1 august, media maximelor urmând să ajungă în jurul a 36 de grade, iar a minimelor la 18…20 de grade.

Ulterior, valorile termice vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar vremea se va menține călduroasă, cu o medie regională a valorilor diurne în jurul a 33 de grade și a celor nocturne de 18…19 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile din interval

și cu probabilitate ridicată după data de 5 august

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Dobrogea

La începutul intervalului vor mai fi ușoare variații termice în jurul normelor perioadei, media maximelor va scădea ușor de la 29…30 de grade, la 28 de grade, iar a minimelor, de la 19 grade, spre 17 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi treptat, va deveni călduroasă, izolat caniculară, media maximelor urmând să ajungă în jurul a 34 de grade, iar a minimelor se va apropia de 22 de grade. Ulterior, valorile termice, îndeosebi cele maxime, vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar vremea se va menține călduroasă, cu o medie regională a valorilor diurne de 32…33 de grade și a celor nocturne de 21 de grade.

Manifestări de ușoară instabilitate atmosferică vor fi la începutul intervalului, iar probabilitatea de apariție a acestor fenomene va fi din nou în creștere după data de 6 august.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Muntenia

La începutul intervalului de prognoză vor mai fi ușoare variații termice în jurul normelor perioadei, cu media maximelor de 30…31 de grade și a minimelor de 15…17 grade.

Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi treptat, va deveni călduroasă, caniculară după data de 1 august, media maximelor urmând să ajungă în jurul a 37 de grade, iar a minimelor la 17…19 grade. Apoi, valorile termice (îndeosebi cele diurne) vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar va mai fi caniculă, iar media regională a valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade și a celor nocturne va fi de 19 grade.

Manifestări de ușoară instabilitate atmosferică vor fi la începutul intervalului, iar probabilitatea de apariție a acestor fenomene va fi din nou în creștere după data de 6 august.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, în Oltenia

În primele trei zile ale intervalului vor mai fi ușoare variații termice în jurul normelor perioadei, cu media maximelor de 31…33 de grade și a minimelor de 15…17 grade.

Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi de la o zi la alta, va deveni călduroasă, caniculară după data de 1 august, media maximelor urmând să ajungă în jurul a 38 de grade, iar a minimelor la 18…19 grade. Apoi, valorile termice diurne vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar va mai fi caniculă, media regională a valorilor diurne se va situa în jurul a 36 de grade și a celor nocturne se va menține în jurul a 19 grade, potrivit ANM.

Manifestări de ușoară instabilitate atmosferică vor fi la începutul intervalului, iar probabilitatea de apariție fenomenelor de instabilitate va fi din nou în creștere la finalul celei de-a doua săptămâni.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie-9 august 2026, la munte

În primele zile de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 18 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi treptat, media maximelor urmând să ajungă în jurul a 25 de grade, iar a minimelor la 15…16 grade celsius.

Ulterior, valorile termice vor avea tendința de scădere ușoară până la finalul intervalului, dar vremea se va menține caldă, cu o medie a valorilor diurne în jurul a 23 de grade și a celor nocturne de 14…15 grade Celsius. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile din interval și cu probabilitate ridicată după data de 5 august.

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