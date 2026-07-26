Avantajele gătitului pentru mai multe zile

Gătitul pentru mai multe zile nu este o invenție a rețelelor sociale și nici o tendință apărută recent. Cu mult înainte să existe expresiile ”meal prep” sau ”batch cooking”, oamenii pregăteau o oală mare de supă, o tocăniță de legume, sarmale ori friptură pentru mai multe mese. Era o soluție firească într-o perioadă în care nu se gătea în fiecare seară câte un preparat diferit, iar timpul, combustibilul și ingredientele trebuiau folosite cu chibzuință.

În ultimii ani, acest obicei a revenit în atenție, doar că într-o formă adaptată vieții de astăzi.Uneori înseamnă să gătești duminica două sau trei feluri de mâncare pentru zilele următoare. Alteori presupune să pregătești doar câteva dintre ingredientele de bază, cum ar fi o tavă de legume, o garnitură, o sursă de proteine și un sos pe care să le combini diferit de la o masă la alta.

Oricum ar fi, gătitul în avans poate avea anumite beneficii importante.

Economia de timp

Principalul avantaj este economia de timp. Gătitul nu înseamnă doar timpul petrecut efectiv lângă aragaz. Mai trebuie să te gândești ce vei mânca, să verifici ce ai prin casă, să mergi la cumpărături, să speli și să tai ingredientele, să gătești și, la final, să cureți bucătăria. Dacă repeți întregul proces în fiecare zi, toate aceste minute se adună.

Gestionarea cheltuielilor

Pregătirea meselor în avans poate ajuta și la organizarea cheltuielilor. Dacă alegi dinainte ce vei găti, lista de cumpărături devine mai clară, iar riscul de a pune în coș produse fără un scop precis scade. Ingredientele pot fi cumpărate în cantități potrivite și folosite în mai multe preparate.

Un control mai bun al alimenației

Un alt avantaj este controlul mai bun asupra alimentației. Atunci când gătim acasă, știm ce ingrediente folosim și putem regla cantitatea de sare, grăsime sau zahăr. Putem include mai ușor legume, leguminoase, cereale integrale și surse variate de proteine. Cercetările au observat o asociere între planificarea meselor și o alimentație mai variată și de o calitate mai bună, precum și între consumul mai frecvent de mâncare gătită acasă și o dietă mai echilibrată.

Mai puțin stres

La fel de importantă este reducerea efortului mental. Întrebarea ”Ce mai mâncăm astăzi?” poate deveni obositoare după o zi aglomerată. Atunci când nu există nimic pregătit și niciun plan, soluția cea mai la îndemână este adesea o comandă, un produs semipreparat sau alimente care nu sunt nici cele mai hrănitoare, nici cele mai sănătoase.

Precauții

Principalul dezavantaj al gătitului în avans este că mesele pot deveni repetitive, plictisitoare și pot conține mai puține alimente proaspete, iar unele preparate își pierd textura și aroma prin păstrare sau reîncălzire. În plus, porționarea și depozitarea incorectă pot crește riscul alterării alimentelor.

Pentru mai mult echilibru și varietate, mâncarea pregătită poate fi completată în ziua servirii cu salate, legume crude, fructe, verdețuri, iaurt sau alte ingrediente proaspete, care nu necesită gătire.

Cât timp și poate fi păstrată mâncarea gătită în avans

Gătitul pentru mai multe zile este util numai dacă mâncarea este răcită și păstrată în siguranță. Recomandarea generală este să fie puse la rece în cel mult două ore de la preparare, în recipiente curate și, de preferat, nu foarte adânci, pentru a se răci mai repede.

Majoritatea felurilor de mâncare gătită se păstrează în frigider aproximativ trei-patru zile, la o temperatură de cel mult 4 grade. Această perioadă nu este identică pentru toate alimentele.

Dacă gătim pentru cinci, șase sau șapte zile, soluția mai prudentă este să păstrăm la frigider numai porțiile care vor fi consumate în primele zile și să congelăm restul. Ulterior, le descongelăm în frigider, cu o seară înainte sau de dimineață pentru următoarele mese ale zilei.

Nu toate preparatele se pretează la fel de bine pentru a fi congelate. Supele, tocănițele, sosurile, chiftelele, carnea gătită, leguminoasele și multe mâncăruri la cuptor pot fi porționate și congelate cu rezultate bune.

Salatele deja asezonate, legumele foarte apoase, cartofii prăjiți și unele sosuri cu smântână își pot pierde însă textura.

Totuși, în perioadele mai aglomerate, să gătești în avans pentru o săptămână, poate fi o soluție salvatoare.

Ingrediente la îndemână pe care le poți pregăti în avans pentru a încropi repede o masă echilibrată

Gătitul în avans nu trebuie să devină nici o povară și nici o practică rigidă în care mănânci o săptămână întreagă acelaș fel de mâncare. Unele persoane preferă să aibă mesele complet pregătite, altele se simt mai bine dacă lasă loc pentru puțină improvizație și diversitate.

Așadar, se pot găti feluri de mâncare complete pentru toată săptămână sau se pot pregăti în avans mai multe ingrediente pe care să le combini ulterior cu ușurință.

Aceste câteva ingrediente pregătite din weekend pot deveni rapid salate consistente, lipii sățioase și hrănitoare, sandvișuri, paste sau feluri de mâncare cu legume și proteine.

ouă fierte tari – rezistă până la 5-6 zile, în coajă;

varză și morcov tocate, ardei spălați – aproximativ 4-5 zile;

pui copt, chiftele simple, năut sau fasole fiartă – 3-4 zile;

bulgur, quinoa, cușcuș, hrișcă – 3-4 zile;

legume coapte – 3-4 zile;

dressing din ulei, lămâie și muștar – aproximativ o săptămână;

sos de iaurt – 2-3 zile;

verdețuri spălate și bine uscate – câteva zile, într-un recipient puse în prosop de hârtie.

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Idei de mese pentru o săptămână

Idei de mese pentru o săptămână ( Foto Shutterstock)

Să gătești două ore în weekend pentru întreaga săptămână nu este deloc imposibil. Poți să alegi ingredientele și rețetele preferate, le gătești concomitent, le porționezi și păstrezi corespunzător mai multe zile. Poți adăuga o salată proaspătă făcută în 2-3 minute, murături, verdețuri proaspete sau orice altceva îți dorești.

Ciorbă de pui cu legume și chiftele marinate

Ciorba de pui

Ciorba de pui cu multe legume este unul dintre cele mai practice preparate pentru mai multe zile. Poți folosi pulpe de pui dezosate sau carne cu os, împreună cu ceapă, morcov, ardei, țelină, dovlecel, fasole verde și puțin cartof. Ciorba poate fi acrită cu borș și dre­să, după preferință, cu leuștean sau pătrunjel.

Dacă are suficientă carne și multe legume, poate fi o masă în sine, nu doar primul fel. În plus, se reîncălzește bine și își păstrează gustul după congelare.

Păstrezi în frigider cantitatea pentru primele două-trei zile și congelezi restul în porții individuale. Dacă vrei să adaugi smântână, este mai bine să o pui în farfurie după încălzire, nu în întreaga oală înainte de congelare. Porția congelată se mută în frigider cu o seară înainte și se încălzește până ajunge din nou la fierbere.

Chiftele marinate în sos de roșii

Pregătești chiftelele marinate din carne tocată, ceapă, usturoi, ou, verdeață și puțin pesmet. Le coci în cuptor, pe hârtie de copt, în timp ce ciorba fierbe. Astfel, nu trebuie să le prăjești pe rând și termini mult mai repede.

Sosul poate fi făcut simplu, din ceapă, usturoi, roșii pasate, puțină boia, cimbru și o foaie de dafin. După ce chiftelele s-au copt, le pui în sos și le mai lași 10-15 minute.

Le poți mânca alături de pâine, murături, mămăligă sau piure. Dacă nu vrei să gătești deloc în timpul săptămânii, pregătești și piureul duminică pentru primele două zile, iar porțiile congelate de chiftele le servești ulterior cu pâine sau murături.

Două-trei porții pot rămâne la frigider, iar restul se congelează imediat după răcire. Chiftelele se congelează direct în sos, deoarece astfel rămân mai fragede. Nu este indicat să păstrezi întreaga cantitate în frigider timp de șase sau șapte zile.

Musaca de cartofi și ciorbă de perișoare

Musaca de cartofi cu carne și sos de roșii

Musacaua presupune puțin mai multă pregătire la început, dar ai mai multe porții și poate fi congelată deja împărțită. Pentru a termina mai repede, cartofii se taie în felii subțiri și se fierb aproximativ 7-8 minute, fără să fie gătiți complet. Separat, se pregătește umplutura din carne tocată, ceapă, morcov ras și roșii pasate.

Musacaua se montează într-o tavă și se coace aproximativ 35-45 de minute. Deasupra se poate pune un amestec de ou cu smântână sau iaurt, dar nu este obligatoriu.

Pentru mai multe legume, în sosul de carne pot fi adăugate ciuperci tocate, ardei sau dovlecel ras.

După răcire, musacaua se taie în porții. Cele pentru primele două-trei zile se pun la frigider, iar restul se congelează separat. Cartofii vor fi ceva mai moi după decongelare, dar într-un preparat cu sos diferența de textură nu este deranjantă. Porția se încălzește cel mai bine în cuptor sau într-un vas acoperit.

Ciorbă de perișoare

Poți pregăti un singur amestec mai mare de carne tocată, ceapă și condimente, pe care îl împarți între musaca și perișoare. În partea destinată perișoarelor adaugi orez și, dacă folosești în mod obișnuit, un ou. Ciorba se face cu ceapă, morcov, ardei, țelină și roșii și se acrește cu borș. Perișoarele se formează cât timp legumele încep să fiarbă, apoi se adaugă direct în oală. La final se pune leuștean sau pătrunjel.

Ciorba de perișoare se poate congela porționată. Smântâna, dacă preferi, se adaugă după reîncălzire.

Pui cu legume și paste cu sos

Pui cu ardei și ciuperci

Pentru această mâncare poți folosi piept de pui sau pulpe de pui dezosate, ceapă, ardei, ciuperci, usturoi și roșii pasate. Carnea se taie în bucăți, se rumenește ușor, apoi se gătește în sos împreună cu legumele. La final poți adăuga pătrunjel, mărar sau puțină boia.

Este un preparat suficient de consistent pentru a fi mâncat cu pâine. Dacă vrei o garnitură, poți fierbe o mămăligă sau poți adăuga un piure.

Se împarte în porții după ce se răcește.

Sos de carne și roșii pentru paste

Pregătești un sos din carne tocată, ceapă, morcov ras, usturoi, roșii pasate și oregano sau busuioc. Poți adăuga și ardei, ciuperci ori dovlecel ras, mai ales dacă vrei ca sosul să conțină mai multe legume.

În ziua în care îl mănânci, fierbi pastele timp de 8-10 minute și le amesteci cu sosul încălzit. Acesta poate fi păstrat fie la frigider câteva zile, fie congelat pentru mai multe zile.

Ardei umpluți și ciorbă de fasole verde

Ardei umpluți cu carne și orez

Ardeii umpluți sunt foarte potriviți pentru gătitul în avans, deoarece reprezintă o masă completă și se congelează bine. Umplutura poate fi făcută din carne tocată de porc și vită sau din carne de curcan, orez, ceapă, verdeață și condimente. Ardeii se așază într-o cratiță sau tavă adâncă, se adaugă sos de roșii și se gătesc la cuptor.

Păstrezi la frigider ardeii pentru primele două-trei zile și congelezi restul, de preferat câte unul sau doi într-un recipient, împreună cu suficient sos.

Ciorbă de fasole verde cu legume

Ciorba se poate face din fasole verde, ceapă, morcov, ardei, țelină, dovlecel și roșii. Poate fi acrită cu borș și pus leuștean sau pătrunjel. Pentru o variantă mai consistentă, se poate adăuga puțină carne de pui, dar este suficient de gustoasă și fără carne.

Poți evita cartofii dacă o mare parte din ciorbă urmează să fie congelată, deoarece pot deveni moi după decongelare. Fasolea verde și celelalte legume rezistă mai bine.

Supă cremă de legume și orez cu pui și legume la cuptor

Supă cremă de legume

Poți folosi ceapă, morcov, țelină, păstârnac, ardei, dovlecel și unul sau doi cartofi, aceștia din urmă ajutând la obținerea unei consistențe cremoase. Legumele se taie în bucăți aproximativ egale, se fierb până se înmoaie, apoi se pasează. La final poți adăuga puțin unt sau ulei de măsline, sare, piper și, dacă îți place, foarte puțin usturoi.

Nu este necesar să pui smântână în toată cantitatea. Aceasta poate fi adăugată în farfurie, împreună cu crutoane, semințe, brânză rasă sau o felie de pâine prăjită. În felul acesta, supa se păstrează și se congelează mai bine.

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Orez cu pui și legume la cuptor

Este un fel de mâncare care nu mai are nevoie de o garnitură pregătită separat. Poți folosi pulpe de pui dezosate sau cu os, orez, ceapă, morcov, ardei și mazăre congelată. Merg foarte bine și câteva ciuperci, dar nu sunt obligatorii.

Într-o tavă mai adâncă pui orezul spălat, ceapa, morcovul, ardeiul, mazărea și apă sau supă. Așezi deasupra bucățile de pui condimentate cu sare, piper, boia și puțin cimbru. Acoperi tava în prima parte a coacerii, pentru ca orezul să absoarbă lichidul fără să se usuce, apoi o descoperi pentru ca puiul să se rumenească. În funcție de tipul de carne și de cuptor, preparatul va avea nevoie de aproximativ 50–60 de minute.

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Orezul gătit trebuie răcit repede. După ce preparatul nu mai este foarte fierbinte, îl împarți în recipiente puțin adânci și îl pui la rece. Păstrezi în frigider doar porția care va fi mâncată a doua zi, iar restul îl congelezi imediat. Nu este bine să ții orezul gătit mai multe zile în frigider.

Se decongelează în frigider, apoi se încălzesc bine, o singură dată.

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