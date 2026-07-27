În sezonul cald, țânțarii devin o problemă deranjantă pentru mulți oameni, tulburând somnul și lăsând în urmă înțepături care provoacă mâncărimi insuportabile.

Cu toate acestea, există soluții simple și accesibile pentru a scăpa de acești musafiri nepoftiți fără a apela la substanțe chimice dăunătoare.

De ce țânțarii atacă noaptea și pe cine preferă

Țânțarii devin mult mai activi după apusul soarelui, atunci când temperatura scade, iar umiditatea din aer crește. Aceste condiții sunt ideale pentru ca micile insecte să își înceapă „vânătoarea”.

Țânțarii sunt atrași de semnale biologice specifice. Ei pot detecta de la distanță dioxidul de carbon expirat de oameni în timpul somnului și sunt extrem de sensibili la mirosul transpirației umane, atrăgându-i spre pielea caldă.

Zonele preferate de țânțari

Cei care locuiesc în apropierea zonelor mlăștinoase, lacurilor sau pădurilor dese resimt cel mai acut prezența țânțarilor. Aceste medii umede sunt ideale pentru reproducerea și supraviețuirea acestor insecte.

De asemenea, din cauza modului lor de zbor, aproape de sol, locuitorii caselor individuale sau ai etajelor inferioare ale blocurilor sunt mai expuși.

Soluții naturale pentru alungarea țânțarilor

În loc să optezi imediat pentru substanțe chimice puternice, este indicat să încerci metodele naturale de prevenție.

De exemplu, plantele de apartament cu mirosuri puternice, precum lavanda, menta pisicii sau citronella, pot fi amplasate pe pervazul ferestrelor.

Uleiurile esențiale degajate de aceste plante acționează ca un baraj invizibil împotriva țânțarilor.

Capcana dintr-o simplă sticlă de plastic

Dacă țânțarii au reușit deja să intre în casă, o capcană simplă realizată dintr-o sticlă de plastic poate face minuni. „Metodă simplă și eficientă”, scrie Interia.

Taie sticla în două și așază partea superioară cu gura în jos, ca o pâlnie, în partea de jos. Sigilează marginile cu folie de aluminiu pentru a fixa structura. Amestecă un pahar cu apă, patru linguri de zahăr și un praf de drojdie într-un recipient separat, apoi toarnă soluția în capcană. Lasă capcana într-un colț întunecat al camerei, iar dimineața vei descoperi că țânțarii au fost prinși.

Rste o metodă rapidă și eficientă, care nu implică utilizarea substanțelor chimice și poate fi realizată cu materiale la îndemână.


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