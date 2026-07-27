Cum funcționează noua taxă turistică din Edinburgh

Autoritățile locale estimează că taxa va aduce până la 50 de milioane de lire sterline pe an, bani care vor fi investiți în infrastructură, spații publice și proiecte culturale menite să mențină atractivitatea orașului atât pentru turiști, cât și pentru locuitori.

Taxa este de 5% din costul cazării și se aplică tuturor rezervărilor făcute începând cu 1 octombrie 2025 pentru sejururi care au loc după 24 iulie 2026, în Edinburgh.

Aceasta taxă se aplică tuturor cazărilor și este valabilă pentru hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță.

Turiștii vor plăti taxa pentru maximum cinci nopți consecutive.

Decizia a fost aprobată oficial de Consiliul Local Edinburgh în ianuarie 2025.

„Popularitatea orașului vine cu un preț”

Lidera Consiliului Local, Jane Meagher, a explicat motivele introducerii taxei și impactul pe care turismul îl are asupra orașului.

„Știm că popularitatea orașului vine cu un preț, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor noastre și asupra oamenilor care locuiesc și lucrează aici tot timpul anului”.

Ea a precizat că fondurile obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea serviciilor publice și pentru gestionarea efectelor generate de numărul mare de vizitatori.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții, gestionând în același timp mai bine efectele turismului și ale evenimentelor majore.”, a spus Jane Meagher.

Edinburgh impresionează cu turlele sale, castelele și aleile șerpuitoare care par desprinse direct dintr-un film fantastic. Sursa foto: Ioana Ion

Peste 90 de milioane de lire pentru investiții în următorii trei ani

În februarie 2026, consilierii locali au aprobat primul pachet complet de investiții finanțat din această taxă, în valoare de peste 90 de milioane de lire sterline pentru următorii trei ani.

Proiectele sunt împărțite în trei mari categorii:

operațiuni și infrastructură urbană;

cultură, patrimoniu și evenimente;

managementul destinației și al vizitatorilor.

Primele proiecte au început deja. Printre inițiativele finanțate se numără 132.000 de lire sterline pentru Carnavalul Festivalului și evenimentele Mardi Gras din Edinburgh și un parteneriat cu Poliția Scoției pentru crearea unei Unități de Poliție în Centrul Orașului, menită să crească siguranța publică în zonele turistice.

În anii următori sunt planificate și alte investiții importante:

1,3 milioane de lire sterline pentru servicii suplimentare de curățenie, gestionarea deșeurilor și patrule în centrul orașului;

2 milioane de lire sterline pentru modernizarea zonei de coastă Cramond;

2,5 milioane de lire sterline pentru transformarea promenadei Portobello, una dintre cele mai populare atracții turistice ale orașului.

Parcurile și spațiile verzi, în centrul planurilor de modernizare

O parte importantă din fonduri va fi direcționată către parcurile orașului. Autoritățile au anunțat:

creșterea bugetelor pentru reparații și întreținere;

dublarea numărului de rangeri din parcuri;

investiții în amenajări florale și în îmbunătățirea aspectului spațiilor verzi.

Introducerea taxei plasează Edinburgh alături de tot mai multe orașe europene care încearcă să gestioneze impactul turismului de masă prin contribuții suplimentare percepute vizitatorilor.

Președinta Forumului consultativ pentru taxa pentru vizitatori din Edinburgh, Julie Ashworth, consideră că măsura va aduce beneficii pe termen lung pentru oraș și pentru experiența turiștilor.

„De la spațiile publice revitalizate la o infrastructură și experiențe mai bune pentru vizitatori, suntem încrezători că taxa poate ajuta Edinburgh-ul să rămână primitor, rezilient și de succes”, a spus aceasta.

Pentru vizitatori, noua taxă va apărea separat pe factura de cazare și va crește costul total al sejurului cu 5%, până la limita a cinci nopți.

De exemplu, pentru o cazare de 200 de lire sterline pe noapte, taxa va fi de 10 lire sterline pe noapte, ceea ce înseamnă 50 de lire sterline pentru un sejur de cinci nopți.

Autoritățile susțin însă că această contribuție este relativ redusă comparativ cu beneficiile pe care le poate aduce pentru întreținerea orașului, pentru infrastructură și pentru experiența generală a turiștilor care aleg să viziteze capitala Scoției.

Capitala Scoției, un loc magic

Cei care merg Edinburgh au impresia că s-au întors în timp, mai ales în zona Orașului vechi, care și-a păstrat o mare parte din planul străzilor medievale și numeroase clădiri din epoca Reformei .

Edinburgh este considerat unul dintre cele mai spectaculoase orașe din Europa, fiind renumit pentru centrul său istoric medieval, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Printre cele mai importante atracții turistice se numără Castelul Edinburgh, Royal Mile, Palatul Holyroodhouse, Scott Monument, Arthur’s Seat, Calton Hill, Muzeul Național al Scoției și Catedrala St Giles.

Scott Monument este un monument gotic victorian dedicat scriitorului scoțian Sir Walter Scott . Sursa foto: Ioana Ion

Pentru cei care vor să descopere orașul fără costuri, există numeroase obiective gratuite, precum Royal Botanic Garden Edinburgh, National Galleries of Scotland, plimbarea pe Royal Mile, Greyfriars Kirkyard, dar și urcarea pe Arthur’s Seat sau Calton Hill.

Edinburgh este cunoscut și drept unul dintre locurile care au inspirat universul Harry Potter. Autoarea J.K. Rowling a scris aici o parte importantă a romanelor, iar orașul organizează și astăzi tururi dedicate fanilor.

Mulți vizitatori merg în Greyfriars Kirkyard, unde unele nume de pe pietrele funerare sunt considerate surse de inspirație pentru personaje din celebra serie, sau pe Victoria Street, despre care se spune că ar fi influențat imaginea faimoasei Diagon Alley.

Greyfriars Bobby a fost un Skye Terrier care a devenit cunoscut în Edinburgh din secolul al XIX-lea pentru că a petrecut 14 ani păzind mormântul proprietarului său până la moartea sa. Sursa foto: Ioana Ion

Un alt simbol al orașului este Greyfriars Bobby, cățelul din rasa Skye Terrier care, potrivit legendei, și-a păzit stăpânul decedat timp de 14 ani la mormântul acestuia. Statuia lui Greyfriars Bobby este astăzi unul dintre cele mai fotografiate monumente din Edinburgh și o atracție inclusă în aproape toate ghidurile turistice ale orașului.

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