Despre apa cu fructe și plante aromatice

Apa aromatizată natural este tot mai îndrăgită și mai frecvent preparată. Deși mulți asociază acest obicei cu tendințele moderne din domeniul wellness, ideea de a infuza apa cu ingrediente naturale este mult mai veche și are rădăcini în numeroase culturi din întreaga lume.

Încă din Antichitate, oamenii obișnuiau să adauge în apă plante aromatice, flori sau fructe pentru a-i îmbunătăți gustul și aroma. În regiunile mediteraneene, apa era parfumată cu felii de citrice și ierburi proaspete, în Orient erau apreciate infuziile reci cu mentă sau petale de trandafir, iar în Asia plantele aromatice și rădăcinile precum ghimbirul erau folosite atât pentru savoare, cât și pentru proprietățile lor tradițional recunoscute. Astăzi, această practică a fost redescoperită și adaptată stilului de viață al zilelor noastre.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni încearcă să reducă aportul de zahăr și să adopte obiceiuri alimentare mai echilibrate, apa aromatizată natural oferă o soluție simplă și accesibilă pentru a face hidratarea mai plăcută.

Pentru persoanele care consideră apa simplă lipsită de gust sau care uită să consume suficiente lichide pe parcursul zilei, adaosul de fructe și plante poate reprezenta un stimulent eficient.

Ce beneficii are apa aromatizată cu fructe și legume

În timpul infuzării, apa preia în principal aromele, o parte dintre uleiurile volatile și cantități reduse de compuși bioactivi din ingredientele folosite.

Vitaminele, fibrele și majoritatea mineralelor rămân în mare parte în fructele și plantele propriu-zise, motiv pentru care apa infuzată nu poate înlocui consumul de fructe și legume și nici nu trebuie privită ca o sursă importantă de nutrienți.

Beneficiul principal al acestei băuturi este că încurajează hidratarea, iar o hidratare adecvată este esențială pentru funcționarea optimă a întregului organism.

Apa reprezintă aproximativ 50-70% din greutatea corpului unui adult și participă la aproape toate procesele biologice importante. Chiar și o deshidratare ușoară poate influența nivelul de energie, capacitatea de concentrare, performanța fizică și starea generală de bine. Așadar, dacă apa aromatizată îi determină pe oameni să consume mai multe lichide decât ar face-o în mod obișnuit, ea poate avea un efect indirect benefic asupra sănătății.

Pe lângă hidratare, experiența senzorială are un rol important. Aroma citricelor poate crea senzația de prospețime, menta oferă o notă răcoritoare, busuiocul aduce accente ușor condimentate, iar fructele de pădure oferă un parfum delicat și o culoare atractivă.

Aceste caracteristici transformă consumul de apă într-un moment mai plăcut și mai conștient, ceea ce explică de ce multe persoane aleg să pregătească zilnic combinații diferite.

Deși multe informații din mediul online atribuie acestor combinații efecte spectaculoase, cercetările științifice nu susțin afirmațiile conform cărora apa infuzată ar detoxifica organismul, ar accelera în mod semnificativ metabolismul sau ar produce scădere în greutate prin ea însăși.

Organismul uman dispune deja de sisteme complexe și eficiente de detoxifiere, în principal prin ficat și rinichi. Consumul adecvat de apă susține funcționarea normală a acestor organe, însă nu există dovezi solide că simpla adăugare a unor felii de fructe în apă amplifică procesele naturale de detoxifiere.

Ce e bine să știi atunci când faci apă aromatizată cu fructe și plante

Pentru a obține o apă infuzată de calitate, este recomandat ca fructele și plantele să fie bine spălate înainte de utilizare. Dacă se folosesc citrice cu coajă, este de preferat ca acestea să provină din surse sigure și să fie curățate temeinic, deoarece pe suprafața cojii pot exista reziduuri de pesticide sau alte impurități.

Apa se lasă, de regulă, la infuzat între una și patru ore în frigider, iar pentru a păstra prospețimea este indicat să fie consumată în decurs de 24 de ore.

Lămâia și menta formează una dintre cele mai cunoscute asocieri, în timp ce portocala și rozmarinul oferă un parfum mediteranean.

Castravetele împreună cu menta creează o băutură foarte răcoritoare, iar căpșunile și busuiocul sau afinele și lavanda sunt preferate pentru aromele lor mai rafinate. Merele pot fi asociate cu scorțișoară, iar pepenele verde cu mentă și lime pentru zilele călduroase de vară.

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Rețete de apă infuzată cu fructe, legume și plante aromatice

Rețete de apă infuzată cu fructe, legume și plante aromatice – Foto Shutterstock

Apă cu lămâie, mentă și castravete

Ingrediente:

1 litru de apă rece

o jumătate de lămâie, tăiată felii subțiri

o jumătate de castravete, feliat

8-10 frunze proaspete de mentă

cuburi de gheață (opțional)

Mod de preparare:

Spală bine toate ingredientele. Pune feliile de lămâie și castravete într-o carafă, apoi adaugă frunzele de mentă ușor zdrobite între degete pentru a elibera uleiurile aromatice. Toarnă apa rece și lasă băutura la frigider aproximativ două ore. Servește-o bine răcită, cu gheață, pentru un plus de prospețime.

Apă cu căpșuni, busuioc și lime

Ingrediente:

1 litru de apă plată sau minerală

6-8 căpșuni proaspete

o jumătate de lime

5-6 frunze de busuioc verde

Mod de preparare:

Taie căpșunile în jumătăți și lime-ul în rondele subțiri. Așază-le într-un vas de sticlă împreună cu frunzele de busuioc. Completează cu apă și lasă amestecul la rece timp de 2-3 ore. Aroma fructată a căpșunilor se îmbină armonios cu parfumul discret al busuiocului, rezultând o băutură delicată și răcoritoare.

Portocală, rozmarin și ghimbir

Ingrediente:

1 litru de apă

o jumătate de portocală

2-3 crenguțe de rozmarin proaspăt

3-4 felii subțiri de ghimbir

Mod de preparare:

Feliază portocala fără a îndepărta coaja, dacă este bine spălată. Adaugă feliile într-o carafă împreună cu ghimbirul și rozmarinul. Toarnă apa rece și lasă ingredientele să infuzeze minimum două ore.

Apă aromatizată cu afine, zmeură și lavandă

Ingrediente:

1 litru de apă

o mână de afine

o mână de zmeură

2-3 fire de lavandă alimentară

Mod de preparare:

Pune fructele întregi într-o carafă și adaugă florile de lavandă. Umple vasul cu apă rece și păstrează-l la frigider peste noapte. Dimineața vei obține o băutură delicat parfumată, cu o culoare naturală și un gust fin, potrivită pentru zilele călduroase.

Apă infuzată cu pepene verde, mentă și lime

Ingrediente:

1 litru de apă rece

200 g pepene verde fără semințe

o jumătate de lime

câteva frunze de mentă

Mod de preparare:



Taie pepenele în cuburi mici și lime-ul în felii subțiri. Așază-le în carafă, apoi completează cu frunzele de mentă și apa rece. După aproximativ două ore de infuzare, băutura va avea o aromă dulce și răcoritoare, perfectă pentru zilele toride de vară.

Măr verde, scorțișoară și cimbru

Ingrediente:

1 litru de apă

1 măr verde

1 baton de scorțișoară

2-3 fire de cimbru proaspăt

Mod de preparare:

Feliază mărul foarte subțire și așază-l într-o carafă împreună cu batonul de scorțișoară și cimbrul. Toarnă apa și lasă ingredientele la rece timp de aproximativ patru ore. Aroma este echilibrată, cu note fructate și condimentate, fiind potrivită inclusiv în sezonul rece.

Grepfrut roz și salvie

Ingrediente:

1 litru de apă

o jumătate de grepfrut roz

5-6 frunze de salvie proaspătă

Mod de preparare:

Taie grepfrutul în felii subțiri și așază-le în carafă. Adaugă frunzele de salvie ușor presate pentru a elibera aroma, apoi completează cu apă rece. După trei ore de infuzare, băutura dezvoltă un gust ușor amărui, foarte revigorant.

Apă cu piersică, zmeură și mentă

Ingrediente:

1 litru de apă

1 piersică bine coaptă

o mână de zmeură

6-8 frunze de mentă

Mod de preparare:

Taie piersica în felii subțiri și combin-o cu zmeura și menta într-un recipient din sticlă. Adaugă apă rece și lasă preparatul la frigider aproximativ 1-2 ore. Gustul dulce al piersicii este completat de prospețimea mentei și de aroma intensă a zmeurei.

Apă cu ananas, lime și busuioc

Ingrediente:

1 litru de apă

150 g ananas proaspăt

o jumătate de lime

5 frunze de busuioc

Mod de preparare:

Taie ananasul în cuburi mici și lime-ul în rondele fine. Pune-le într-o carafă, adaugă frunzele de busuioc și completează cu apă. După două-trei ore de infuzare vei obține o băutură cu aromă tropicală.

Kiwi, castravete și mentă

Ingrediente:

1 litru de apă

2 kiwi

un sfert de castravete

8 frunze de mentă

Mod de preparare:

Curăță kiwi-ul și taie-l în rondele, iar castravetele în felii foarte subțiri. Adaugă ingredientele în carafă împreună cu menta și apa rece. Lasă preparatul la frigider cel puțin două ore înainte de servire. Combinația oferă o băutură răcoritoare, cu un gust fructat și ușor exotic.

Sursă foto – Shutterstock.com

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